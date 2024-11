La llamativa frase de Leandro Paredes sobre una posible llegada a Boca: "Vamos a ver si Gago..."

Sin embargo, el futbolista aclaró que, pese a su broma sobre Gago, aún no recibió ninguna propuesta formal desde el Xeneize. "Sé que se habló mucho por el tema de que no estaba jugando, pero lo más importante para mí es pensar en mi club. Veremos qué pasa", afirmó el mediocampista, dejando entrever que su futuro en Boca depende de la continuidad o no en la capital italiana.

La posible llegada de Paredes ilusiona a los hinchas de Boca, quienes sueñan con un equipo competitivo de cara a la próxima edición del Mundial de Clubes. Su vínculo emocional con el club de la Ribera, donde debutó como profesional, y sus palabras incrementaron la expectativa sobre un regreso que podría reforzar al equipo de Gago en el plano internacional.

"NO HABLÉ CON FER (GAGO), VAMOS A VER SI ME LLAMA O NO." Leandro Paredes habló sobre su presente y futuro deportivo.



Los motivos que acercan a Leandro Paredes a Boca

Algunos medios de Italia aseguran que Paredes tiene un pie afuera de la Roma. Con el cambio de entrenador ante la salida de Daniele De Rossi y el arribo de Ivan Juric, el argentino perdió la titularidad y sus minutos en cancha escasean. Y eso no es todo, ya que los motivos de ambas partes son más bien concretos.

Muy pronto termina su contrato : el campeón del mundo terminará su vínculo en junio de 2025 y Roma no obtendría rédito económico por su salida si se marcha con el pase en su poder. El medio Corriere dello Sport reveló que es uno de los contratos más caros y no se descarta una salida de manera anticipada para intentar perder el menor dinero posible en la operación.

: el campeón del mundo terminará su vínculo en junio de 2025 y Roma no obtendría rédito económico por su salida si se marcha con el pase en su poder. El medio Corriere dello Sport reveló que es uno de los contratos más caros y no se descarta una salida de manera anticipada para intentar perder el menor dinero posible en la operación. Paredes no quiere perder rodaje en la Selección Argentina : el entrenador Lionel Scaloni se caracteriza por citar a los futbolistas que están en continuo movimiento y la falta de minutos en Roma se transformó en una fuerte preocupación para el futbolista que no quiere perder su lugar en la Albiceleste.

: el entrenador Lionel Scaloni se caracteriza por citar a los futbolistas que están en continuo movimiento y la falta de minutos en Roma se transformó en una fuerte preocupación para el futbolista que no quiere perder su lugar en la Albiceleste. Roma se movió y se moverá en el mercado por Paredes: en el último mercado de pases el equipo italiano le trajo mucha competencia que están por encima de la consideración del argentino. Sumado a esto, Corriere dello Sport reveló que Roma planea seguir reforzándose y seguramente deberá buscar más de una salida dentro del plantel para no sufrir desde lo financiero.