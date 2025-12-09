Lionel Messi fue elegido el "jugador más valioso" de la MLS 2025 tras una temporada récord: sus números
El capitán de la Selección ganó por segunda vez el MVP tras una histórica campaña con 29 goles y 19 asistencias que llevó al Inter Miami a su primera MLS Cup.
Lionel Messi cerró una campaña descomunal en la MLS y este martes recibió un nuevo reconocimiento: el premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la temporada 2025. El anuncio fue realizado por el comisionado Don Garber, coronando un año en el que el capitán del Inter Miami fue determinante en todos los frentes y lideró al club hacia su primera Copa MLS.
Messi, de 38 años, terminó la temporada regular con 29 goles y 19 asistencias en 28 partidos, quedando a una contribución del récord que Carlos Vela había establecido en 2019, aunque el mexicano lo hizo en 31 encuentros. Esa producción lo convirtió en el eje absoluto de un Inter Miami que compitió en cinco competencias y jugó un total de 58 partidos, un nuevo récord para un equipo de la liga en un mismo año calendario.
Con esta distinción, el astro argentino se une a Preki como los únicos futbolistas en ganar el MVP de la MLS en dos oportunidades, aunque Messi es el primero en lograrlo de manera consecutiva. A pesar de su edad, no se convirtió en el jugador más veterano en recibirlo: ese honor continúa siendo de Preki, premiado a los 40 años en 2003.
Tras los cuestionamientos de 2024 —cuando ganó el galardón pese a disputar apenas el 55% de los partidos de la temporada—, esta vez no hubo objeciones. Messi protagonizó la mejor temporada ofensiva en la historia de la liga, rompiendo el récord de contribuciones totales entre fase regular y playoffs: alcanzó 61, superando ampliamente las 52 de Vela.
En los playoffs, además, fue decisivo con seis goles y siete asistencias en el camino hacia la Copa MLS, donde también fue elegido MVP del partido decisivo tras aportar dos asistencias.
Los finalistas y un triunfo contundente en la votación
Entre los otros candidatos al premio figuraban Denis Bouanga (LAFC), Anders Dreyer (San Diego FC), Evander (FC Cincinnati) y Sam Surridge (Nashville SC). En otro año, cualquiera de ellos hubiese tenido opciones de pelear por el galardón, pero el dominio del rosarino inclinó por completo la balanza.
La MLS informó que Messi obtuvo el 70% de los votos totales. Consiguió el 83% de los votos de los medios, el 55% entre los jugadores y el 73% entre los clubes. Dreyer, con apenas un 11%, quedó en segundo lugar. Con su segundo MVP consecutivo, el 10 continúa ampliando su impacto en el fútbol de Estados Unidos y reafirma su estatus como pieza central del proyecto deportivo del Inter Miami. El desafío ahora será sostener este nivel en una temporada 2026 que ya genera expectativas en toda la liga.
