La mala racha de Atlético Mineiro en finales que ilusiona a Boca para la Copa Sudamericana
A pesar de caer 2-0 ante Montevideo City Torque en la revancha, el Galo avanzó a la final gracias al global. El elenco brasileño acumula dos definiciones continentales consecutivas perdidas.
Quedó definida la gran final de la Copa Sudamericana 2026. A pesar de sufrir un tropezón y caer 2-0 en su visita a Uruguay frente a Montevideo City Torque, a Atlético Mineiro le alcanzó el 3-0 conseguido en la ida para imponerse 3-2 en el resultado global y sellar su pasaje al partido decisivo. De esta manera, el conjunto conducido por Eduardo Domínguez será el rival de Boca el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
En la previa del choque ecuménico, las estadísticas encienden la ilusión del pueblo xeneize de cara a la búsqueda de romper una racha de 18 años sin títulos internacionales (la última consagración fue la Recopa Sudamericana 2008). Es que el "Galo" llega al cruce decisivo arrastrando una pronunciada racha negativa en finales continentales, habiendo caído en las últimas dos definiciones que disputó.
La primera de esas frustraciones para el equipo de Belo Horizonte ocurrió en la Copa Libertadores 2024, cuando tropezó por 3-1 ante Botafogo en el Estadio Monumental de Núñez. La segunda caída al hilo se dio el año pasado en Paraguay: tras igualar 0-0 durante los 120 minutos reglamentarios, cayó por penales frente a Lanús en la definición de la Sudamericana 2025.
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Mala racha: el registro negativo de Atlético Mineiro en finales
El historial entre clubes argentinos y brasileños en partidos por el título del segundo torneo en importancia de la Conmebol favorece con claridad a los de nuestro país. Se enfrentaron en siete oportunidades, con un saldo de cinco festejos para la Argentina y dos para Brasil, destacándose además que los representantes nacionales se quedaron con los últimos cuatro mano a mano directos:
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2008: Internacional 2 vs. Estudiantes de La Plata 1
2010: Independiente 3 (5) vs. Goiás 3 (3)
2012: São Paulo 2 vs. Tigre 0
2013: Lanús 3 vs. Ponte Preta 1
2017: Independiente 3 vs. Flamengo 2
2024: Racing Club 3 vs. Cruzeiro 1
2025: Lanús 0 (5) vs. Atlético Mineiro 0 (4)
En la mítica calurosa de Barranquilla, Boca buscará apelar a los antecedentes históricos y estirar la pesadilla internacional del equipo brasileño para volver a gritar campeón a nivel continental.
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