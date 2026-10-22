La mala racha de Atlético Mineiro en finales que ilusiona a Boca para la Copa Sudamericana

Quedó definida la gran final de la Copa Sudamericana 2026. A pesar de sufrir un tropezón y caer 2-0 en su visita a Uruguay frente a Montevideo City Torque, a Atlético Mineiro le alcanzó el 3-0 conseguido en la ida para imponerse 3-2 en el resultado global y sellar su pasaje al partido decisivo. De esta manera, el conjunto conducido por Eduardo Domínguez será el rival de Boca el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.