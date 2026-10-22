"Estaríamos cometiendo un error": la advertencia de Eduardo Domínguez antes de la final contra Boca
El entrenador de Atlético Mineiro evitó anticiparse al cruce decisivo en Barranquilla y recordó el poderío del Xeneize, mientras su equipo afronta otros compromisos importantes.
Atlético Mineiro sufrió una derrota por 2-0 ante Montevideo City Torque en el estadio Centenario, pero consiguió el objetivo que había ido a buscar: clasificarse a la final de la Copa Sudamericana 2026. Ahora, el conjunto brasileño se enfrentará a Boca en Barranquilla para definir al campeón, aunque su entrenador, Eduardo Domínguez, dejó en claro que todavía no es momento de concentrarse exclusivamente en ese partido.
Después de un encuentro condicionado por la lluvia, el director técnico argentino se refirió al desafío que tendrá por delante su equipo y buscó bajar la ansiedad alrededor de la definición. Consciente de la importancia del rival, el Barba reconoció las virtudes del Xeneize, pero remarcó que el Galo tiene otros objetivos inmediatos que no puede descuidar.
"Estamos muy contentos de jugar una final y llegar bien. Llegamos bien de cabeza sobre todo. Sabemos el poderío que tiene Boca en mi país y también dentro del continente", expresó Domínguez luego de asegurar el boleto a la instancia decisiva.
El mensaje de Domínguez antes de enfrentar a Boca
El entrenador también hizo hincapié en la necesidad de administrar los tiempos y evitar que la expectativa por la final altere la planificación del equipo. Si bien el encuentro ante el conjunto argentino ya aparece en el horizonte, el técnico considera que anticiparse demasiado podría perjudicar la preparación del plantel.
"Tenemos tiempo para comenzar a trabajar, tenemos muchos partidos por delante como para estar pensando ahora en la final. En la final tenemos que jugar el 21 de noviembre, no antes. Sino estaríamos cometiendo un error que no queremos tener", sostuvo.
En ese sentido, Domínguez explicó que la prioridad inmediata será regresar a Belo Horizonte y enfocarse en los compromisos que Atlético Mineiro deberá afrontar antes del duelo por el título. Entre ellos aparece un cruce exigente ante Flamengo por el torneo local, además de la semifinal de la Copa de Brasil.
"Ahora tenemos que volver a Belo Horizonte, pensar en el partido con Flamengo por nuestro torneo, es un rival que conocemos todos cómo juega. Vamos a ir pensando partido a partido porque también tenemos por delante la semifinal de la Copa Brasil y es muy importante para nosotros", planteó el entrenador, que busca mantener al equipo concentrado en cada objetivo.
La revancha que Domínguez buscará en Colombia
La final de la Copa Sudamericana tendrá un significado especial para el técnico argentino, que ya conoce lo que implica disputar esta instancia. En 2015, durante su primera experiencia como entrenador de Huracán, consiguió llevar al Globo hasta la definición del torneo continental, después de eliminar a River en las semifinales.
Sin embargo, aquella campaña terminó con una derrota por penales frente a Independiente Santa Fe en Bogotá. Once años después, Domínguez tendrá una nueva oportunidad de conquistar el certamen, otra vez en Colombia, aunque esta vez al frente de Atlético Mineiro y con Boca como adversario.
El cruce también trae antecedentes favorables para el Barba frente al Xeneize. Durante su etapa como director técnico de Estudiantes, logró eliminar al conjunto de la Ribera en dos instancias decisivas: primero, en las semifinales de la Copa Argentina 2023 y, posteriormente, en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional 2024, competencia que terminó ganando con el Pincha.
Con ese historial y una nueva final continental por delante, Domínguez buscará transformar la experiencia acumulada en una ventaja para Atlético Mineiro. Por ahora, su mensaje es claro: la definición ante Boca deberá esperar, porque el camino hacia el título todavía exige superar compromisos determinantes.
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