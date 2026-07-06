Egipto desafió a la Argentina antes del cruce de octavos: "Tenemos a Salah y a 26 Messis"
En la previa del duelo por los octavos de final del Mundial 2026, un integrante del cuerpo técnico egipcio aseguró que su selección no se intimida con el capitán argentino.
La Selección de Egipto comenzó a jugar el partido frente a la Argentina mucho antes del pitazo inicial. En la antesala del duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, Ibrahim Hassan, ayudante de campo del conjunto africano y hermano del entrenador Hossam Hassan, dejó declaraciones que rápidamente llamaron la atención por el tono desafiante con el que se refirió al equipo dirigido por Lionel Scaloni y, especialmente, a la presencia de Lionel Messi.
Durante una entrevista con el canal egipcio Sada al-Balad, Hassan fue consultado sobre el desafío que representa enfrentar al capitán argentino, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Lejos de mostrarse intimidado, respondió con una frase que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales: "Ellos tienen a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis, y ojalá Dios nos recompense".
Con esa expresión buscó transmitir la confianza que existe dentro del plantel africano antes de medirse con uno de los principales candidatos al título. El integrante del cuerpo técnico también explicó que el mensaje hacia los jugadores estuvo enfocado en no darle una importancia excesiva al nombre del rival. Según detalló, la intención es que el equipo mantenga la personalidad que mostró durante el torneo y no se deje influenciar por la jerarquía de las figuras argentinas.
Egipto calentó la previa con Argentina: "Tenemos a Salah y 26 Messis"
"No vemos a Messi; decimos a los jugadores que salgan y jueguen sin fijarse en el rival", afirmó. Luego reforzó ese concepto al señalar: "¿Jugar contra Messi? Ni lo pensamos. Estamos concentrados en la selección egipcia. Salimos a luchar en cada partido, sea Messi o cualquier otro rival. Tenemos a Mohamed Salah y también un grupo de jugadores de gran nivel".
Las declaraciones reflejan el buen momento anímico con el que Egipto llega a esta instancia del Mundial. El conjunto africano logró avanzar a los octavos de final después de superar a Australia en una dramática definición por penales durante los dieciseisavos y ahora buscará dar uno de los grandes golpes del torneo frente al vigente campeón del mundo. La clasificación fortaleció la confianza del plantel, que considera que puede competir de igual a igual frente a cualquier selección.
Hassan también recordó que el objetivo del equipo siempre fue ambicioso y que nunca viajaron al Mundial únicamente con la intención de sumar experiencia. "Desde el primer día les dijimos a los jugadores que no se trata solo de participar; nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en el torneo", aseguró. Esa mentalidad, según explicó, permitió que el grupo mantuviera la concentración incluso en los momentos más difíciles de la competencia.
Argentina, por su parte, afrontará el encuentro con el objetivo de seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022 y avanzar a los cuartos de final. Del otro lado estará una selección egipcia que confía plenamente en sus posibilidades y que llega respaldada por el liderazgo de Mohamed Salah y un discurso cargado de optimismo. Las palabras de Ibrahim Hassan agregaron un condimento especial a una eliminatoria que promete ser una de las más atractivas de esta fase del Mundial.
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