Egipto desafió a la Argentina antes del cruce de octavos: "Tenemos a Salah y a 26 Messis"

Hassan también recordó que el objetivo del equipo siempre fue ambicioso y que nunca viajaron al Mundial únicamente con la intención de sumar experiencia. "Desde el primer día les dijimos a los jugadores que no se trata solo de participar; nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en el torneo", aseguró. Esa mentalidad, según explicó, permitió que el grupo mantuviera la concentración incluso en los momentos más difíciles de la competencia.

Argentina, por su parte, afrontará el encuentro con el objetivo de seguir defendiendo el título conseguido en Qatar 2022 y avanzar a los cuartos de final. Del otro lado estará una selección egipcia que confía plenamente en sus posibilidades y que llega respaldada por el liderazgo de Mohamed Salah y un discurso cargado de optimismo. Las palabras de Ibrahim Hassan agregaron un condimento especial a una eliminatoria que promete ser una de las más atractivas de esta fase del Mundial.