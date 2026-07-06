Mañana de accidentes en la Ciudad: al menos 17 choques y 35 personas asistidas
Autos, motos y colectivos protagonizaron una seguidilla de siniestros. El SAME desplegó un operativo de emergencia en distintos barrios porteños.
La Ciudad de Buenos Aires registró una intensa seguidilla de accidentes de tránsito en la mañana de este lunes. La sucesión de hechos incluyó choques entre autos, motos y colectivos, además de un vehículo que terminó incrustado dentro de un comercio. En total, 35 personas tuvieron que ser asistidas por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).
Según el reporte oficial, entre las 00:50 y las 9.30 se contabilizaron 17 accidentes de tránsito en distintos barrios porteños, un promedio de un choque cada 31 minutos.
La cronología de los accidentes
El primer episodio ocurrió a las 00:50 en la esquina de Avenida Callao y Marcelo T. de Alvear, donde dos autos chocaron. Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos se subió a la vereda, rompió la vidriera de un comercio y terminó dentro del local. El SAME asistió al conductor, un joven de 25 años que sufrió un traumatismo en un miembro inferior, aunque no fue necesario trasladarlo a un hospital.
A las 6:26 se registró un nuevo siniestro en Avenida Juan B. Justo y Boyacá, donde una Renault Kangoo impactó contra un poste. Poco después, a las 7:07, un auto chocó contra varios vehículos estacionados en Carlos Pellegrini al 1415, entre Arroyo y Suipacha. Una persona resultó herida.
A las 7:14 se registró un choque entre un auto y una moto debajo del puente de la General Paz, a la altura de Avenida Rivadavia, en sentido hacia Liniers. Siete minutos más tarde, tres motos protagonizaron un fuerte choque, esta vez sobre la avenida, a la altura de la Autopista Perito Moreno, en sentido hacia el Río de la Plata.
A las 7:44, dos autos chocaron en Miravé y Toribio de Luzuriaga. Luego, a las 7:58, un motociclista perdió el control y chocó contra el cordón de la vereda en Avenida Pedro de Mendoza al 20, frente a la terminal de buques.
A las 8:26 se produjo un siniestro en Juramento al 1765, donde un colectivo de la línea 15 chocó con una moto. El SAME asistió a un hombre de 33 años, quien fue trasladado al Hospital Pirovano.
Apenas un minuto después, a las 8:27, dos motos chocaron sobre la Avenida General Paz y Ricardo Balbín, en sentido hacia Capital. Una mujer de 25 años fue atendida y derivada también al Hospital Pirovano.
A las 8:39, un auto y una moto colisionaron en Moreno y General Urquiza. La motociclista, de 45 años, sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital Argerich. Ese mismo minuto se reportó otro accidente en Bogotá y Gavilán, donde estuvieron involucrados una camioneta, un auto y una moto. Un hombre de 43 años resultó con politraumatismos y fue derivado al Hospital Álvarez.
A las 8:55, se registró un nuevo choque entre un automóvil y una moto en Lascano y Víctor Hugo, con intervención del SAME.
Minutos después, a las 9.15, un auto y una moto chocaron en Terrada y Griveo. En ese mismo minuto, un colectivo de la línea 150 y un auto protagonizaron otra colisión en la esquina de Avenida Fernández de la Cruz y Avenida Coronel Esteban Bonorino.
Un fin de semana con varios accidentes
De acuerdo con el reporte del SAME, durante el domingo 5 de julio hubo 60 incidentes viales, lo que representó un promedio de uno cada 24 minutos, con más de 122 personas asistidas.
Entre el viernes 3 y el domingo 5 de julio, el SAME participó en 189 incidentes de tránsito en toda la Ciudad de Buenos Aires: 91 el viernes, 38 el sábado y 60 el domingo. Durante esos tres días, los equipos de emergencias asistieron a más de 375 personas.
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