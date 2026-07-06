Mañana de accidentes en la Ciudad: al menos 17 choques y 35 personas asistidas

Tres motos chocaron en la General Paz, a la altura de la Autopista Perito Moreno

A las 7:44, dos autos chocaron en Miravé y Toribio de Luzuriaga. Luego, a las 7:58, un motociclista perdió el control y chocó contra el cordón de la vereda en Avenida Pedro de Mendoza al 20, frente a la terminal de buques.

A las 8:26 se produjo un siniestro en Juramento al 1765, donde un colectivo de la línea 15 chocó con una moto. El SAME asistió a un hombre de 33 años, quien fue trasladado al Hospital Pirovano.

Apenas un minuto después, a las 8:27, dos motos chocaron sobre la Avenida General Paz y Ricardo Balbín, en sentido hacia Capital. Una mujer de 25 años fue atendida y derivada también al Hospital Pirovano.

Dos motos chocaron sobre la Avenida General Paz y Ricardo Balbín

A las 8:39, un auto y una moto colisionaron en Moreno y General Urquiza. La motociclista, de 45 años, sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital Argerich. Ese mismo minuto se reportó otro accidente en Bogotá y Gavilán, donde estuvieron involucrados una camioneta, un auto y una moto. Un hombre de 43 años resultó con politraumatismos y fue derivado al Hospital Álvarez.

A las 8:55, se registró un nuevo choque entre un automóvil y una moto en Lascano y Víctor Hugo, con intervención del SAME.

Choque entre un colectivo de la línea 150 y un auto

Minutos después, a las 9.15, un auto y una moto chocaron en Terrada y Griveo. En ese mismo minuto, un colectivo de la línea 150 y un auto protagonizaron otra colisión en la esquina de Avenida Fernández de la Cruz y Avenida Coronel Esteban Bonorino.

Un fin de semana con varios accidentes

De acuerdo con el reporte del SAME, durante el domingo 5 de julio hubo 60 incidentes viales, lo que representó un promedio de uno cada 24 minutos, con más de 122 personas asistidas.

Entre el viernes 3 y el domingo 5 de julio, el SAME participó en 189 incidentes de tránsito en toda la Ciudad de Buenos Aires: 91 el viernes, 38 el sábado y 60 el domingo. Durante esos tres días, los equipos de emergencias asistieron a más de 375 personas.