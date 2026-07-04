Turismo en el norte argentino: caminar por este pintoresco rincón de Salta es como entrar en el siglo XVIII

Las festividades religiosas y las celebraciones en honor a la Pachamama también forman parte de la identidad del pueblo y representan una oportunidad para conocer de cerca las costumbres del norte argentino.

Dónde queda Iruya

Aunque pertenece a la provincia de Salta, Iruya mantiene una conexión mucho más cercana con la provincia de Jujuy debido a su ubicación geográfica.

El pueblo se encuentra a unos 320 kilómetros de la ciudad de Salta y muy cerca de Humahuaca, desde donde parten la mayoría de los visitantes. Su entorno montañoso, los profundos valles y la cercanía con la Reserva de la Biosfera de las Yungas convierten a este destino en uno de los paisajes más impactantes del país.

Cómo llegar a Iruya

La forma más habitual de llegar es desde Humahuaca, en la provincia de Jujuy.

Desde allí parten micros diarios que recorren aproximadamente 70 kilómetros de camino de montaña, en un viaje que dura alrededor de cuatro horas debido a las características del terreno.

También es posible viajar en vehículo particular desde la ciudad de Salta, aunque el recorrido demanda unas siete horas, ya que es necesario atravesar parte de Jujuy antes de ingresar nuevamente a territorio salteño.

Por las lluvias intensas del verano, se recomienda visitar Iruya entre marzo y junio o entre agosto y diciembre, cuando las condiciones climáticas suelen ser más favorables para disfrutar de todos sus paisajes y atractivos.