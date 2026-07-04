Turismo en el norte argentino: caminar por este pintoresco rincón de Salta es como entrar en el siglo XVIII
El camino atraviesa quebradas y miradores espectaculares antes de desembocar en un pueblo donde el ritmo de vida parece haberse detenido hace siglos.
En el corazón del norte argentino existe un destino que parece detenido en el tiempo. Rodeado por montañas, calles empedradas y construcciones de adobe, este pueblo es uno de los pueblos más sorprendentes de Salta y una de las escapadas favoritas para quienes buscan naturaleza, historia y tradiciones vivas.
Ubicado a 2.780 metros sobre el nivel del mar y con poco más de 1.500 habitantes, este pequeño pueblo fue destacado por el prestigioso medio especializado Condé Nast Traveler entre los 50 pueblos más lindos del mundo, gracias a su encanto colonial, su paisaje de montaña y la hospitalidad de sus habitantes.
Qué se puede hacer en Iruya
Uno de los mayores atractivos de Iruya es simplemente recorrer sus calles angostas y empinadas, rodeadas de casas de adobe, piedra y techos tradicionales que conservan la arquitectura colonial.
Entre los principales lugares para visitar se destacan:
- La iglesia Nuestra Señora del Rosario y San Roque, uno de los edificios más emblemáticos del pueblo.
- El Mirador del Cóndor, desde donde se obtienen algunas de las mejores vistas panorámicas del valle.
- El Mirador de la Cruz, ideal para contemplar el atardecer.
- El Río Iruya, perfecto para disfrutar del paisaje natural.
- La Casa de la Cultura Awawa, donde se pueden conocer tradiciones y expresiones culturales de la región.
- Los antiguos senderos vinculados a los Caminos del Inca, que permiten descubrir parte del legado prehispánico.
Además, quienes visitan Iruya pueden probar platos típicos elaborados con productos andinos como quinoa, habas y distintas variedades de papas, protagonistas de la gastronomía local.
Las festividades religiosas y las celebraciones en honor a la Pachamama también forman parte de la identidad del pueblo y representan una oportunidad para conocer de cerca las costumbres del norte argentino.
Dónde queda Iruya
Aunque pertenece a la provincia de Salta, Iruya mantiene una conexión mucho más cercana con la provincia de Jujuy debido a su ubicación geográfica.
El pueblo se encuentra a unos 320 kilómetros de la ciudad de Salta y muy cerca de Humahuaca, desde donde parten la mayoría de los visitantes. Su entorno montañoso, los profundos valles y la cercanía con la Reserva de la Biosfera de las Yungas convierten a este destino en uno de los paisajes más impactantes del país.
Cómo llegar a Iruya
La forma más habitual de llegar es desde Humahuaca, en la provincia de Jujuy.
Desde allí parten micros diarios que recorren aproximadamente 70 kilómetros de camino de montaña, en un viaje que dura alrededor de cuatro horas debido a las características del terreno.
También es posible viajar en vehículo particular desde la ciudad de Salta, aunque el recorrido demanda unas siete horas, ya que es necesario atravesar parte de Jujuy antes de ingresar nuevamente a territorio salteño.
Por las lluvias intensas del verano, se recomienda visitar Iruya entre marzo y junio o entre agosto y diciembre, cuando las condiciones climáticas suelen ser más favorables para disfrutar de todos sus paisajes y atractivos.
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