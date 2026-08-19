Quién es Paz Zubiri, la relatora de Fox Sports que fue arquera de River y es un éxito en YouTube
Paz Zubiri protagonizó un blooper viral en la Copa Libertadores. Conocé la historia de la joven relatora que pasó por River y brilla en las redes.
El equipo mendocino de Independiente Rivadavia quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Fluminense y la definición por penales dejó una insólita escena en la transmisión oficial. La periodista Paz Zubiri no se dio cuenta de que la tanda había terminado y continuó narrando.
De la reserva de River Plate al éxito en YouTube
La comunicadora, que hoy es el centro de atención tras su error televisivo, cuenta con un recorrido profesional sumamente particular que comenzó muy lejos de las cabinas de transmisión:
- Oriunda de la localidad de Azul, la joven de 23 años inició su camino en el mundo del deporte desempeñándose como arquera de hockey.
- Su pasión la acercó al fútbol y la llevó a jugar en Alumni de Azul. Posteriormente, logró probarse y quedar seleccionada para integrar el plantel de reserva de River Plate.
- Con la llegada de la pandemia debió interrumpir su actividad deportiva y se volcó a la creación de contenido. Empezó a transmitir videojuegos con amigos y formó una enorme comunidad, alcanzando los 204 mil suscriptores en YouTube.
- También formó parte de Binomio F.C., un equipo femenino de periodistas e influencers que se coronó campeón de la Liga de Streamers.
El camino hacia Fox Sports y la consolidación profesional
Su éxito digital le abrió su primera oportunidad frente a un micrófono relatando torneos de Rocket League. Mientras estudiaba Ingeniería en la UBA y tras un breve paso futbolístico por Platense, decidió abandonar la universidad para dedicarse de lleno a la comunicación y formarse como relatora.
Su gran salto a los medios masivos ocurrió tras ganar el reality televisivo "Relatoras". Aunque aquel premio no pudo concretarse debido a cambios en la programación gubernamental, hoy se encuentra consolidada en la pantalla de Fox Sports. Su reciente blooper durante la eliminación de Independiente Rivadavia, donde relató que la serie continuaba pese a que el arquero Fábio ya había sellado la clasificación brasileña, expuso un error humano que suele ocurrirle incluso a los profesionales más experimentados, pero no opaca el gran ascenso de su carrera.
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