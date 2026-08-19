Quién es Paz Zubiri, la relatora de Fox Sports que fue arquera de River y es un éxito en YouTube

VIDEO: Paz Zubiri (se presenta como relatora de fútbol bilingüe que hace videos de deporte en YouTube) no contempló que en las series de uno de las definiciones por penales terminan si uno marra y otro convierte pic.twitter.com/nPwRRjLDY5 — minutouno (@minutounocom) August 19, 2026

Su gran salto a los medios masivos ocurrió tras ganar el reality televisivo "Relatoras". Aunque aquel premio no pudo concretarse debido a cambios en la programación gubernamental, hoy se encuentra consolidada en la pantalla de Fox Sports. Su reciente blooper durante la eliminación de Independiente Rivadavia, donde relató que la serie continuaba pese a que el arquero Fábio ya había sellado la clasificación brasileña, expuso un error humano que suele ocurrirle incluso a los profesionales más experimentados, pero no opaca el gran ascenso de su carrera.