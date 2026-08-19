Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Coquimbo Unido vs. Platense por Copa Libertadores
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Coquimbo Unido vs. Platense por Copa Libertadores.
Coquimbo Unido y Platense definen este miércoles a las 19, en suelo chileno, el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores. La serie llega totalmente abierta tras la igualdad en el primer chico.
En Vicente López, el Calamar se adelantó con gol de Luciano Giménez y pudo estirar la ventaja, pero el remate de Guido Mainero desde el punto penal fue contenido. En el cierre del partido, Guido Vadalá selló el empate definitivo para los chilenos.
Los dirigidos por Martín Palermo vienen de igualar 1-1 frente a Boca en el Torneo Clausura, donde marchan en el 13.° puesto con 5 puntos (una victoria, dos empates y dos caídas). En su primera participación en octavos de final del certamen internacional, el conjunto argentino busca seguir marcando un hito.
Cabe señalar que el clasificado se medirá en cuartos contra el ganador del cruce entre Fluminense e Independiente Rivadavia (0-0 en la ida en el Maracaná).
Formaciones de Coquimbo Unido vs. Platense por la Copa Libertadores
- Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Salvador Cordero, Sebastián Galani, Benjamín Chandía; Cristian Zavala, Guido Vadalá, Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Martín Barrios, Franco Zapiola; Bautista Merlini, Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.
Cómo ver en vivo Coquimbo Unido vs. Platense por la Copa Libertadores
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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