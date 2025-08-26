La nueva escudería de la Fórmula 1 confirmó su dupla de pilotos: Valtteri Bottas y Checo Pérez
Cadillac, la escudería estadounidense, anunció al finlandés y al mexicano como sus dos conductores para la temporada que viene, en la que harán su debut absoluto en la categoría.
La Fórmula 1 se sacudió con un anuncio que marca el rumbo de la próxima temporada: Cadillac, la flamante escudería que debutará en 2026 como el undécimo equipo de la parrilla, confirmó a Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos titulares.
El anuncio, acompañado de un video en redes sociales donde ambos aparecen como protagonistas, fue presentado con el lema: “Dos caminos. Una llamada del destino. El futuro del equipo Cadillac de Fórmula 1 comienza con ellos”. El proyecto encabezado por Graeme Lowdon buscaba desde hace meses a dos nombres con peso para darle respaldo a su desembarco en la categoría.
Finalmente, la elección recayó en dos corredores con vasta trayectoria: entre el mexicano y el finlandés suman más de 530 Grandes Premios y 16 victorias. “Fichar a pilotos tan experimentados es una declaración de intenciones. Ambos saben lo que se necesita para triunfar y entienden cómo construir un equipo desde cero”, explicó el director deportivo.
Pérez, tras quedar sin asiento en Red Bull, celebró el regreso a la máxima categoría: “Es un capítulo increíble en mi carrera. Desde las primeras charlas percibí pasión y un proyecto serio, con una visión de largo plazo”. Bottas, que también evaluó alternativas en Alpine, coincidió en el entusiasmo: “Desde que hablé con Cadillac sentí algo diferente: ambición con fundamento. Esto no es solo correr, es una visión que trasciende”.
Alivio: el pase que despejó el futuro inmediato de Colapinto
La confirmación tiene una derivación directa para Franco Colapinto. Tanto Bottas como Pérez eran opciones firmes para ocupar un posible lugar en Alpine, lo que ponía en riesgo al argentino de cara a 2026. El propio finlandés había admitido contactos con la escudería francesa, lo que encendió las alarmas en el entorno del piloto de Pilar.
Sin embargo, con ambos ya comprometidos con Cadillac, el joven de 22 años gana oxígeno y tiempo para consolidarse. De todos modos, el futuro del joven corredor no está asegurado. Su permanencia dependerá en gran medida del rendimiento en la segunda mitad de la actual temporada, donde necesita sumar puntos y mostrar regularidad.
En el equipo francés valoran su talento y proyección, pero la exigencia de la F1 no da respiro. Por lo pronto, la noticia significa un alivio inmediato: dos de los principales aspirantes a su asiento ya tienen destino confirmado y no competirán por su lugar en 2026.
Regresa la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Países Bajos
El trazado neerlandés, de 4,2 kilómetros y curvas peraltadas que exigen precisión y carga aerodinámica, es uno de los más exigentes del calendario. El gran reto para los equipos será equilibrar velocidad y estabilidad, mientras que los pilotos deberán gestionar los neumáticos en una pista corta donde el tráfico suele condicionar las estrategias.
Con 72 vueltas programadas, cada error puede costar caro y la clasificación adquiere un rol clave para evitar complicaciones en carrera.
Viernes 29/8
- Práctica libre 1: 07:30
- Práctica libre 2: 11:00
Sábado 30/8
- Práctica libre 3: 06:30
- Clasificación: 10:00
Domingo 31/8
-
Carrera: 10:00
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario