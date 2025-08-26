La nueva escudería de la Fórmula 1 confirmó su dupla de pilotos: Valtteri Bottas y Checo Pérez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SChecoPerez/status/1960304369959645568&partner=&hide_thread=false ¿Se acuerdan que les dije que nos volveríamos a ver?#WeAreBack #SP11 pic.twitter.com/TD7uCX6bNa — Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 26, 2025

Alivio: el pase que despejó el futuro inmediato de Colapinto

La confirmación tiene una derivación directa para Franco Colapinto. Tanto Bottas como Pérez eran opciones firmes para ocupar un posible lugar en Alpine, lo que ponía en riesgo al argentino de cara a 2026. El propio finlandés había admitido contactos con la escudería francesa, lo que encendió las alarmas en el entorno del piloto de Pilar.

Sin embargo, con ambos ya comprometidos con Cadillac, el joven de 22 años gana oxígeno y tiempo para consolidarse. De todos modos, el futuro del joven corredor no está asegurado. Su permanencia dependerá en gran medida del rendimiento en la segunda mitad de la actual temporada, donde necesita sumar puntos y mostrar regularidad.

En el equipo francés valoran su talento y proyección, pero la exigencia de la F1 no da respiro. Por lo pronto, la noticia significa un alivio inmediato: dos de los principales aspirantes a su asiento ya tienen destino confirmado y no competirán por su lugar en 2026.

Regresa la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Países Bajos

El trazado neerlandés, de 4,2 kilómetros y curvas peraltadas que exigen precisión y carga aerodinámica, es uno de los más exigentes del calendario. El gran reto para los equipos será equilibrar velocidad y estabilidad, mientras que los pilotos deberán gestionar los neumáticos en una pista corta donde el tráfico suele condicionar las estrategias.

Con 72 vueltas programadas, cada error puede costar caro y la clasificación adquiere un rol clave para evitar complicaciones en carrera.

Viernes 29/8

Práctica libre 1: 07:30

Práctica libre 2: 11:00

Sábado 30/8

Práctica libre 3: 06:30

Clasificación: 10:00

Domingo 31/8

Carrera: 10:00