Argentina Sub 20 debutó con un triunfo 3-1 sobre Cuba en el Mundial de Chile y arrancó con ilusión
Con doblete de Alejo Sarco y un gol de Ian Subiabre, la Albiceleste superó a Cuba pese a jugar con uno menos desde los 9 minutos por la expulsión de Fernández.
La Selección Argentina Sub 20 comenzó su camino en el Mundial de Chile con una victoria importante. En el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, la Albiceleste superó 3-1 a Cuba en el debut del Grupo D, mostrando carácter pese a quedar en inferioridad numérica desde los primeros minutos.
El equipo de Diego Placente se puso en ventaja rápidamente: a los 3 minutos, Alejo Sarco definió tras una gran asistencia de Maher Carrizo para el 1-0. Pero a los 9’, la expulsión de Santiago Fernández complicó el panorama, obligando a Argentina a reacomodarse en el campo. Lejos de replegarse, la Albiceleste amplió la diferencia a los 42 minutos, nuevamente con Sarco como protagonista, esta vez de cabeza tras un centro perfecto de Dylan Gorosito.
En la última jugada del primer tiempo, Karel Pérez desvió un córner y marcó el descuento para Cuba. Sin embargo, en el tramo final del encuentro, Ian Subiabre sentenció la historia con el 3-1 definitivo, asegurando el triunfo argentino en su estreno mundialista.
La Albiceleste, máxima ganadora del Mundial Sub 20 con seis títulos (el último en 2007), busca volver a ser protagonista luego de varias ediciones discretas: desde 2011 solo alcanzó los cuartos de final en una ocasión y los octavos en dos.
Alejo Sarco abrió el marcador para la Albiceleste:
Doblete de Alejo Sarco para el 2-0 del equipo de Diego Placente:
Karel Pérez descontó en la última jugada del primer tiempo:
Ian Subiabre pone el 3-1 definitivo:
Cuba vs. Argentina por el Mundial Sub-20: resultado en vivo
El Grupo D, que comparte Argentina, se completa con Italia y Australia. Estos dos seleccionados se enfrentarán también el domingo, pero a las 17 horas.
Además, la jornada mundialista incluye los siguientes duelos del Grupo C:
-
Marruecos vs. España (17 horas)
Brasil vs. México (20 horas)
Formación de la Selección Argentina Sub-20
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Cuba vs. Argentina por el Mundial Sub-20: datos del partido
- Hora: 20
- Estadio: Elías Figueroa Brander de Valparaíso
- Transmisión: DSports
Los próximos duelos de Argentina en el Mundial Sub-20
- 1 de octubre: Argentina vs. Australia, a las 20, Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander
- 4 de octubre: Argentina vs. Italia, a las 20, Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander
