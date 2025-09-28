Argentina Sub 20 debutó con un triunfo 3-1 sobre Cuba en el Mundial de Chile y arrancó con ilusión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972437887703527494&partner=&hide_thread=false ¡GOOL DE ARGENTINA! Gran jugada colectiva entre Andino y Carrizo para que Sarco empuje la pelota y abra el marcador en el debut



3' | ARGENTINA 1 - 0 CUBA



Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky #Sub20XTelefe pic.twitter.com/bfbLukmCoq — telefe (@telefe) September 28, 2025

Doblete de Alejo Sarco para el 2-0 del equipo de Diego Placente:

¡GOOL DE ARGENTINA! Sarco ganó en las alturas y con un cabezazo letal marca por duplicado

40' | CUBA 0 - 2 ARGENTINA

Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky #Sub20XTelefe pic.twitter.com/viKuvE79b1 — telefe (@telefe) September 28, 2025



40' | CUBA 0 - 2 ARGENTINA



Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky #Sub20XTelefe pic.twitter.com/viKuvE79b1 — telefe (@telefe) September 28, 2025

Karel Pérez descontó en la última jugada del primer tiempo:

¡GOL DE CUBA! Pelota parada difícil en la última del primer tiempo y Pérez descuenta

47' | CUBA 1 - 2 ARGENTINA

Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky #Sub20XTelefe pic.twitter.com/ozCpr1g5Io — telefe (@telefe) September 28, 2025



47' | CUBA 1 - 2 ARGENTINA



Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky #Sub20XTelefe pic.twitter.com/ozCpr1g5Io — telefe (@telefe) September 28, 2025

Ian Subiabre pone el 3-1 definitivo:

¡GOOL DE ARGENTINA! Ian Subriabre sorprendió con un zurdazo y pone el tercer gol de la Selección

89' | CUBA 1 - 3 ARGENTINA

Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky #Sub20XTelefe pic.twitter.com/D4vInYJQos — telefe (@telefe) September 29, 2025



89' | CUBA 1 - 3 ARGENTINA



Mirá el #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky #Sub20XTelefe pic.twitter.com/D4vInYJQos — telefe (@telefe) September 29, 2025

Cuba vs. Argentina por el Mundial Sub-20: resultado en vivo

Argentina, la máxima ganadora en la historia del Mundial Sub 20 con seis títulos (el último en 2007), busca recuperar el protagonismo en un torneo donde ha flaqueado en las últimas ediciones. Desde el 2011, solo alcanzó los cuartos de final en una ocasión y los octavos en dos.

El Grupo D, que comparte Argentina, se completa con Italia y Australia. Estos dos seleccionados se enfrentarán también el domingo, pero a las 17 horas.

Además, la jornada mundialista incluye los siguientes duelos del Grupo C:

Marruecos vs. España (17 horas)

Brasil vs. México (20 horas)

Formación de la Selección Argentina Sub-20

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

alvaro montoro seleccion arg sub 20 Álvaro Montoro, integrante de la Selección Argentina Sub-20.

Cuba vs. Argentina por el Mundial Sub-20: datos del partido

Hora: 20

Estadio: Elías Figueroa Brander de Valparaíso

Transmisión: DSports

Los próximos duelos de Argentina en el Mundial Sub-20

1 de octubre : Argentina vs. Australia, a las 20, Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander

: Argentina vs. Australia, a las 20, Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander 4 de octubre: Argentina vs. Italia, a las 20, Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander