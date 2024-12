La palabra de Gustavo Quinteros tras los incidentes entre hinchas y jugadores de Vélez

Tras el resultado adverso, Gustavo Quinteros -director técnico de los de Liniers- apuntó contra el arbitraje y la organización del calendario, alegando que sus jugadores no tuvieron el suficiente descanso para todos los compromisos que enfrentaron en las últimas semanas. "Me encanta que se jueguen muchos partidos, pero no cada tres o cuatro días a un equipo que juega con muchos pibes que no tienen mucha experiencia en recambio, que nos pongan fechas que no son las adecuadas para Vélez Sarsfield, no sé quién las pone, si otros equipos o el organizador".