La particular interacción del padre de Valentín Gómez en medio del interés de Boca: ¿guiño para River?

"Valentín Gómez ya dijo que en ese clubcito no juega" (SIC), sostenía el texto que respondía a una serie de hipotéticos refuerzos que debería traer Boca, que incluía al zaguero zurdo que viene teniendo muy buenos rendimientos en el Fortín. Fernando Gómez, el padre de Valentín, le dio retweet y, aunque luego lo borró, la captura con la interacción siguió divulgándose entre los hinchas de la Banda.

image.png

Para Gallardo es un nombre que seduce mucho, y si bien la dupla titular está conformada por Germán Pezzella y Paulo Díaz, en Núñez no descartan la posibilidad de hacer un segundo intento en el siguiente mercado de pases para lograr que se ponga la banda roja de una vez por todas. Sin lugar a dudas que su posible llegada ilusiona mucho a los hinchas para seguir reforzándose de cara a lo que será el Mundial de Clubes en 2025.

Qué dijo Valentín Gómez sobre su futuro

"Estoy muy tranquilo. No tengo idea si eso es así o no. Hoy hasta fin de año estoy metido en Vélez. Tenemos un objetivo por delante y no hay nada más que quisiera que se cumpla, así que estoy enfocado acá", expresó.