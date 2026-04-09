La pausa de rehidratación divide al fútbol: duras críticas por la medida obligatoria de Conmebol

El debate, en definitiva, expone una tensión cada vez más visible en el fútbol moderno: la búsqueda de equilibrio entre el cuidado de los jugadores y las exigencias del espectáculo y el negocio. Mientras el ente regulatorio defiende la medida como un avance en términos de salud, una parte importante del ambiente la percibe como una alteración innecesaria del juego. Con el correr de los partidos, se verá si esta regla logra consolidarse o si las críticas logran generar una revisión.

No agrada para nada: bronca en los hinchas por las pausas de rehidratación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAPArgento__/status/2042057047076712666&partner=&hide_thread=false hoy flamengo paro para hidratarse con OCHO GRADOS (!!!). de que sirve que los jugadores paren durante tres minutos y se enfríen? es la peor decisión de la historia. https://t.co/MnyvOol7uj — Peñargrol (@CAPArgento__) April 9, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flamengo/status/2042043808439795815&partner=&hide_thread=false 23' | 1ºT | 0-0 - Parada pra hidratação no frio de 8 graus da altitude de Cusco.#FLAxCUS — Flamengo (@Flamengo) April 9, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GabydeTuiter/status/2041681067409625556&partner=&hide_thread=false Que es esta trolada de pausa de rehidratación dejate de joder — (@GabydeTuiter) April 8, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RefuerzosCASLA/status/2042005777116762372&partner=&hide_thread=false "Pausa de rehidratación". 20 grados hace en Asunción. El fútbol está muerto. — Refuerzos CASLA (@RefuerzosCASLA) April 8, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/garciabassino/status/2041643593471787074&partner=&hide_thread=false Pausa de rehidratación en Mendoza. Van veinte minutos, hace 15 grados. Copa Libertadores. — Garcia Bassino (@garciabassino) April 7, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAPArgento__/status/2041681118106103907&partner=&hide_thread=false pausa de hidratación a los 20 minutos puedo necesitar yo con mis amigos jugando un futbol 8 con 40 grados en verano. no futbolistas que entrenan todos los dias y con QUINCE grados (!!!)



es una vergüenza total. — Peñargrol (@CAPArgento__) April 8, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MasGrandeRP/status/2042043347561296208&partner=&hide_thread=false ¿Qué mierda es esto de la "pausa de hidratación" si hace un frío de la san puta en Bolivia? — #ElMasGrande (@MasGrandeRP) April 9, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nicoambrogi/status/2041680935599342068&partner=&hide_thread=false Dios querido la mierda esta de la hidratacion TOMATE LA TRANSPIRACIÓN DE LA CAMISETA Y SIGAN — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) April 8, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dyega17/status/2041643907675480548&partner=&hide_thread=false Qué es esto? Pausa de rehidratación, en sudamérica, en abril, de noche? Que fantasma que sos Dominguez la concha de tu madre — Dyega17 (@dyega17) April 7, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DamianDurso/status/2041681143238439052&partner=&hide_thread=false ME TIENE HARTO LA PAUSA DE REHIDRATACIÓN. 19 grados hace en Chile!!! Es Sudamérica esto, hijos de mil puta, no la NBA! Muerte al fútbol moderno, producto de millonarios para trolos. — Damián D'Urso (@DamianDurso) April 8, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lulistone12/status/2041697994395783497&partner=&hide_thread=false No tengo palabras, más que insultos, para la vergüenza de "pausa de rehidratación" — Luli (@lulistone12) April 8, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DoctorVaporeso/status/2042045468557865142&partner=&hide_thread=false La pausa de rehidratación es el motivo perfecto para cambiar de canal. Lo de la FIFA destruyendo al fútbol desde adentro es digno de admiración — Maradona piñas callejeras.mpg (@DoctorVaporeso) April 9, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/romialien/status/2042037954382565887&partner=&hide_thread=false Cuánto duran las pausas de hidratación de mierda. — Romi (@romialien) April 9, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Ilovmerval/status/2041680872005333412&partner=&hide_thread=false QUE ES ESA VERGA DE PAUSA DE REHIDRATACION EN LA COPA LIBERTADORES????????????????????'



— Abdul Merval (@Ilovmerval) April 8, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TeoCoquet/status/2041708199602958582&partner=&hide_thread=false Habrá que hacer una huelga contra la pausa de rehidratación. No sé, inventen algo ustedes en la cancha que suelen ser ingeniosos. No puede pararse el partido con 23º grados para tomar agua. Te arruina la vida si estás andando bien. — Teo Coquet (@TeoCoquet) April 8, 2026