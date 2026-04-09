La pausa de rehidratación divide al fútbol: duras críticas por la medida obligatoria de Conmebol
La implementación de los cortes para tomar agua en cada tiempo generó rechazo entre hinchas y especialistas, que cuestionan su impacto en el ritmo del juego y su trasfondo comercial.
El fútbol sudamericano sumó en 2026 una modificación reglamentaria que no pasó desapercibida y que ya genera un fuerte debate. La CONMEBOL dispuso la implementación obligatoria de pausas de rehidratación en los partidos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, una decisión que busca cuidar la salud de los futbolistas, pero que al mismo tiempo despertó críticas por su impacto en la dinámica del juego.
A diferencia de lo que ocurría en años anteriores, donde estos cortes estaban sujetos a condiciones climáticas extremas, la nueva normativa establece que se realicen siempre, sin importar la temperatura o el horario. Cada equipo dispone de hasta 90 segundos por tiempo para rehidratarse, en un lapso en el que los jugadores permanecen dentro del campo de juego, cerca de sus respectivos bancos de suplentes.
Desde el organismo explicaron que la medida apunta a mejorar el rendimiento físico y prevenir problemas derivados del desgaste, especialmente en calendarios cada vez más exigentes. Sin embargo, la reacción del público y de diversos protagonistas del fútbol no fue del todo positiva: muchos consideran que estas pausas rompen el ritmo natural del partido y afectan la fluidez, sobre todo en encuentros que no presentan condiciones climáticas adversas.
Uno de los puntos más cuestionados tiene que ver con el trasfondo comercial que podría esconder esta decisión. En la práctica, estas interrupciones también funcionan como ventanas para la televisión, permitiendo la inclusión de contenido exclusivo, indicaciones tácticas en primer plano e incluso espacios publicitarios. Para muchos, esto acerca al fútbol a una lógica más propia de otros deportes como el básquet, donde las pausas están integradas al espectáculo.
Las críticas no tardaron en hacerse escuchar. Periodistas y comentaristas deportivos manifestaron su descontento con una medida que consideran innecesaria en muchos contextos. Entre ellos, Mariano Closs fue uno de los que se expresó con mayor dureza, calificando la iniciativa como un retroceso que “empeora” el desarrollo del juego. En la misma línea, hinchas de distintos equipos manifestaron su bronca en redes sociales, apuntando contra la obligatoriedad de la regla.
El debate, en definitiva, expone una tensión cada vez más visible en el fútbol moderno: la búsqueda de equilibrio entre el cuidado de los jugadores y las exigencias del espectáculo y el negocio. Mientras el ente regulatorio defiende la medida como un avance en términos de salud, una parte importante del ambiente la percibe como una alteración innecesaria del juego. Con el correr de los partidos, se verá si esta regla logra consolidarse o si las críticas logran generar una revisión.
No agrada para nada: bronca en los hinchas por las pausas de rehidratación
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