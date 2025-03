La picante advertencia del Chori Domínguez a los refuerzos que trajo River: "Pesa bastante..."

river-penales.jpg

Domínguez sostuvo que varios jugadores de calidad han llegado al club, pero que “capaz no fue su momento” y que los procesos llevan tiempo. “Muchas veces como hincha uno quiere que todo camine como hace un tiempo, pero todo es un proceso”, agregó en diálogo con TNT Sports.

El Chori también se refirió a la final de la Supercopa Internacional que el Millonario perdió ante Talleres por penales y reconoció que el equipo dejó una imagen preocupante. Sin embargo, se mostró confiado en que el plantel podrá revertir la situación con trabajo y paciencia.

A pesar de su rol como comentarista ocasional, Domínguez mantiene su vínculo con River a través del equipo Senior, donde es capitán y una de sus principales figuras. De hecho, hace pocos días fue clave en la conquista de la Supercopa de la Liga Senior ante Tigre, al marcar los dos goles en el triunfo por 2-0.

“A veces me puede gustar más o menos lo que veo, pero me limito a venir, ver el partido, apoyar y disfrutar. No estoy dentro como para hablar más”, concluyó, reafirmando su amor por el club y su respeto por los procesos que atraviesa el equipo.