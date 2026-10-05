La picante burla contra Lando Norris en la F1 tras una maniobra peligrosa: "Si sale a hablar Colapinto..."
El campeón del mundo cometió un grave error bajo el Auto de Seguridad en Baréin que casi termina en choque con Oscar Piastri. En la televisión recordaron sus duras críticas hacia el piloto argentino.
Lando Norris quedó en el centro de las miradas tras un Gran Premio de Baréin cargado de tensión. El británico protagonizó una peligrosa maniobra durante la neutralización por el Auto de Seguridad, donde perdió el control de su monoplaza, salió de la pista para evitar un choque y reingresó de forma temeraria, casi colisionando con su compañero en McLaren, Oscar Piastri. Pese a la gravedad de la acción, los comisarios de la FIA optaron por sancionarlo únicamente con una reprimenda.
El insólito despiste no pasó desapercibido en la transmisión oficial. Durante la emisión polaca de la carrera, los relatores no ocultaron su sorpresa y aprovecharon el blooper para tirarle un palito al vigentes campeón, recordando las duras declaraciones que había realizado contra Franco Colapinto tras el incidente en Bakú.
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La picante burla contra Lando Norris en la F1 tras una maniobra peligrosa: "Si sale a hablar Colapinto..."
“Qué pasa si ahora sale a hablar Franco Colapinto: ‘No debería haber lugar en la Fórmula 1 para pilotos así’”, lanzaron entre risas los comentaristas. La ironía hizo referencia al pedido de suspensión que Norris había solicitado públicamente para el argentino meses atrás, cuando un bloqueo de neumáticos del piloto de Williams desencadenó un abandono múltiple en el GP de Azerbaiyán. De hecho, antes de correr en el trazado de Sepang, el propio británico reveló que se había disculpado en privado con Colapinto por sus desmedidos dichos.
La jornada en la pista tampoco favoreció en lo deportivo al hombre de McLaren. Tras largar quinto con neumáticos medios en una superficie traicionera debido a la lluvia intensa, una mala estrategia de boxes lo relegó en el clasificador. Al intentar recuperar terreno tras la segunda salida del Safety Car por el abandono de George Russell, calculó mal la frenada del pelotón y debió esquivar milagrosamente a Piastri para no terminar en abandono.
Con este nuevo traspié conductivo y táctico, Norris suma críticas, esquiva sanciones mayores de milagro y se aleja cada vez más de la pelea por revalidar el título mundial en una temporada sumamente compleja para la escudería de Woking.
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