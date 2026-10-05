La picante burla contra Lando Norris en la F1 tras una maniobra peligrosa: "Si sale a hablar Colapinto..."

Lando Norris quedó en el centro de las miradas tras un Gran Premio de Baréin cargado de tensión. El británico protagonizó una peligrosa maniobra durante la neutralización por el Auto de Seguridad, donde perdió el control de su monoplaza, salió de la pista para evitar un choque y reingresó de forma temeraria, casi colisionando con su compañero en McLaren, Oscar Piastri. Pese a la gravedad de la acción, los comisarios de la FIA optaron por sancionarlo únicamente con una reprimenda.