La picante chicana de Belgrano a River antes de la final del Torneo Apertura: "Juega la B"

Como era de esperarse, la chicana desató la locura de los hinchas celestes en los comentarios, quienes celebraron la picardía de la cuenta oficial y se ilusionaron con dar otro golpe histórico frente al elenco de Núñez para bordarse la primera estrella profesional en el pecho. Sin lugar a dudas que se trata de un nuevo partido histórico dónde el equipo cordobés tiene la chance de quedar en la historia justamente enfrentando al Millonario.