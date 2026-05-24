La picante chicana de Belgrano a River antes de la final del Torneo Apertura: "Juega la B"
Desde la cuenta oficial de X del Pirata lanzaron una curiosa frase que no pasó desapercibida entre los hinchas y calienta un poco más la definición del campeonato.
La previa de la gran final del Torneo Apertura se picó en las redes sociales. A pocas horas del pitazo inicial en el Estadio Mario Alberto Kempes, donde Belgrano buscará el primer título de su historia en la máxima categoría frente a River, la cuenta oficial del Pirata encendió el folclore del fútbol argentino con un posteo con doble sentido que no tardó en viralizarse entre los hinchas del fútbol en general.
“Juega la B”, fue la frase elegida por el club cordobés para anunciar el partido de esta tarde. El mensaje caló hondo de inmediato: si bien "La B" es el apodo histórico y la marca registrada de la institución de Alberdi, la publicación funcionó como un claro recordatorio de la Promoción de 2011, aquella histórica serie en la que Belgrano mandó al descenso al Millonario con un resultado global de 3 a 1.
La picante chicana de Belgrano a River antes de la final del Torneo Apertura: "Juega la B"
Como era de esperarse, la chicana desató la locura de los hinchas celestes en los comentarios, quienes celebraron la picardía de la cuenta oficial y se ilusionaron con dar otro golpe histórico frente al elenco de Núñez para bordarse la primera estrella profesional en el pecho. Sin lugar a dudas que se trata de un nuevo partido histórico dónde el equipo cordobés tiene la chance de quedar en la historia justamente enfrentando al Millonario.
La probable formación de Belgrano para enfrentar a River en la final del Torneo Apertura
En lo estrictamente futbolístico, el equipo cordobés ya tiene todo listo para salir al césped del Kempes a partir de las 15:30. El entrenador definió poner lo mejor en cancha para ir por el campeonato. Belgrano formará con: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Santiago Longo, Adrián Sánchez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.
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