La picante chicana de Sarmiento de Junín a Vélez tras el triunfo en Liniers

La referencia, cargada de sarcasmo, se dio tras un encuentro de trámite parejo en el que el equipo visitante se llevó los tres puntos con un gol de Franco Frías y gracias a un penal fallado por Michael Santos en el cierre del partido.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CASarmientoOf/status/1911987975086354782&partner=&hide_thread=false Perdon @luckraok y @lalioficial, dejamos la vara del espectáculo muy alta en esta cancha pic.twitter.com/z7BsXPfqge — Club Atlético Sarmiento (@CASarmientoOf) April 15, 2025

Además, apenas finalizó el encuentro, el club verde publicó una imagen del "Chipi" Frías celebrando su tanto, acompañada por otra frase con doble sentido: "No culpes a la noche, no culpes a la cancha, no lo culpes al Chipi… será que no me ganás", jugando con la letra del clásico hit de Luis Miguel para reforzar el mensaje y la cargada para el Fortín que no pudo aprovechar el gran momento que vive en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CASarmientoOf/status/1911974910844424576&partner=&hide_thread=false No culpes a la noche

No culpes a la cancha

No lo culpes al Chipi

Será que no me ganas pic.twitter.com/5CYS9FHhXE — Club Atlético Sarmiento (@CASarmientoOf) April 15, 2025

El triunfo le permite a Sarmiento salir momentáneamente de la zona baja de la tabla de promedios y alimentar su ilusión de mantenerse en Primera. En cambio, el presente de Vélez se complica y los murmullos empiezan a escucharse con más fuerza en Liniers.

Sin embargo, el plus anímico se lo está dando la participación en la Copa Libertadores dónde ganó sus dos primeras presentaciones ante Peñarol y Olimpia mostrando un gran nivel colectivo.