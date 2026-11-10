El Flaco López y Giay se sumaron a la Selección: qué dijeron sobre Messi y la final de la Libertadores

También se refirió al cruce contra Estudiantes por la Libertadores y valoró que la definición tenga presencia argentina en las tribunas. "Lindo, un equipo argentino, va a haber hinchada argentina que eso pone más lindas las cosas pero contento de haber llegado a otra final. Venimos trabajando bien y esperemos este año poder ganarla", manifestó.

Agustín Giay arribó al país para sumarse a la Selección Argentina y se refirió al próximo heredero de la 10: del "SIEMPRE LA LLEVARON JUGADORES MUY IMPORTANTES" al "NICO PAZ ES UNO DE LOS CANDIDATOS".



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Agustín Giay, feliz por una nueva convocatoria

Por su parte, Giay también expresó su satisfacción por integrar nuevamente el seleccionado nacional. El lateral derecho surgido de San Lorenzo fue titular en las últimas tres presentaciones del equipo, incluido el encuentro de despedida de Lionel Messi ante Benín. "Siempre feliz de estar acá", señaló al llegar a Ezeiza.

Consultado sobre la competencia interna y el comienzo de una nueva etapa en la Selección, sostuvo: "Hay que trabajar y el que esté mejor va a estar acá. La Selección es de las más importantes del mundo, muy contento de estar acá y siempre voy a dar lo mejor para estar".

Además, evitó pronunciarse sobre quién debería quedarse con la camiseta número 10 tras la salida de Messi: "No sé, eso pregúntenselo al técnico porque es una decisión muy difícil y siempre la llevaron jugadores muy importantes".

Finalmente, puso el foco en los desafíos que deberá afrontar con Palmeiras antes de terminar el año: "Tenemos Estudiantes, Copa de Brasil en otra final con Gremio. Tenemos un final de año muy movido".