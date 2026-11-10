El Flaco López y Giay se sumaron a la Selección: qué dijeron sobre Messi y la final de la Libertadores
Los futbolistas de Palmeiras arribaron a Ezeiza para incorporarse al plantel de Lionel Scaloni, que disputará la última fecha FIFA de 2026 en este mes de noviembre.
José Manuel López y Agustín Giay llegaron este lunes al país para incorporarse a la Selección Argentina, que se prepara para afrontar sus próximos compromisos internacionales ante Uruguay y Costa Rica. Ambos futbolistas de Palmeiras aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y dialogaron con TyC Sports antes de trasladarse al predio Lionel Messi.
Los dos jugadores atraviesan un momento importante en el conjunto brasileño, que consiguió clasificarse a la final de la Copa Libertadores, donde se medirá con Estudiantes de La Plata. Además, tendrán por delante la definición de la Copa de Brasil frente a Gremio.
El Flaco López y la oportunidad de mostrarse en la Selección Argentina
Uno de los protagonistas de la llegada fue el Flaco López, quien podría contar con mayores posibilidades de sumar minutos debido a la lesión de Lautaro Martínez. El delantero se mostró entusiasmado por volver a vestir la camiseta albiceleste y dejó en claro que buscará aprovechar cada oportunidad que tenga.
"Siempre feliz y a aprovechar las oportunidades, como siempre", expresó inicialmente. Luego, se refirió al intenso calendario que afronta en esta etapa de la temporada: "Contento por todo lo que viene y muchos partidos, obviamente. Todo el año competimos por todo y ya se viene lo más lindo, la definición".
Sobre la ausencia del atacante del Inter, López remarcó: "Obviamente intentamos estar todos siempre, Lauti no puede estar pero hay que aprovechar las oportunidades y seguir metiéndole".
También se refirió al cruce contra Estudiantes por la Libertadores y valoró que la definición tenga presencia argentina en las tribunas. "Lindo, un equipo argentino, va a haber hinchada argentina que eso pone más lindas las cosas pero contento de haber llegado a otra final. Venimos trabajando bien y esperemos este año poder ganarla", manifestó.
Agustín Giay, feliz por una nueva convocatoria
Por su parte, Giay también expresó su satisfacción por integrar nuevamente el seleccionado nacional. El lateral derecho surgido de San Lorenzo fue titular en las últimas tres presentaciones del equipo, incluido el encuentro de despedida de Lionel Messi ante Benín. "Siempre feliz de estar acá", señaló al llegar a Ezeiza.
Consultado sobre la competencia interna y el comienzo de una nueva etapa en la Selección, sostuvo: "Hay que trabajar y el que esté mejor va a estar acá. La Selección es de las más importantes del mundo, muy contento de estar acá y siempre voy a dar lo mejor para estar".
Además, evitó pronunciarse sobre quién debería quedarse con la camiseta número 10 tras la salida de Messi: "No sé, eso pregúntenselo al técnico porque es una decisión muy difícil y siempre la llevaron jugadores muy importantes".
Finalmente, puso el foco en los desafíos que deberá afrontar con Palmeiras antes de terminar el año: "Tenemos Estudiantes, Copa de Brasil en otra final con Gremio. Tenemos un final de año muy movido".
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