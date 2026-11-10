Punto final: Egipto echó a su entrenador después del escándalo con sus dos esposas

Los números de Hossam Hassan en la Selección de Egipto

Más allá de la polémica, el balance deportivo del entrenador había sido positivo. Durante su etapa al frente del seleccionado acumuló 38 encuentros, con 21 triunfos, 10 empates y apenas siete derrotas. Además, consiguió conducir a Egipto hasta los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que se enfrentó con la Selección Argentina y alcanzó la mejor actuación mundialista de su historia.

La salida también se produce después de otro episodio controvertido durante aquella Copa del Mundo. Tras la eliminación frente al conjunto argentino, Hassan realizó gestos para denunciar un presunto acto de racismo y protagonizó declaraciones que derivaron en sanciones disciplinarias de la FIFA.

Por lo sucedido el 7 de julio, recibió tres fechas de suspensión, al igual que su hermano Ibrahim. Por su parte, el futbolista Ziko fue castigado con cinco partidos debido a sus explosivas declaraciones posteriores al encuentro.