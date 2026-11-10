Punto final: Egipto echó a su entrenador después del escándalo con sus dos esposas
La Federación Egipcia decidió terminar el ciclo del entrenador, recordado por el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante la Selección Argentina.
La Federación Egipcia de Fútbol (FEF) tomó la decisión de despedir a Hossam Hassan como entrenador de la selección nacional, a poco más de cuatro meses de haber enfrentado a la Argentina en los octavos de final del Mundial 2026. La determinación no estuvo vinculada con su rendimiento deportivo, sino con un escándalo personal que tuvo repercusión internacional.
A través de un comunicado oficial, el organismo explicó que analizó los recientes acontecimientos relacionados con la vida matrimonial del técnico y consideró que habían provocado un "impacto negativo en la imagen positiva y la estabilidad" del seleccionado. Su reemplazante será Ali Maher, actual director técnico de Cerámica Cleopatra.
El escándalo familiar que terminó con la salida de Hossam Hassan
El episodio que terminó afectando la continuidad del entrenador ocurrió en agosto, cuando una fuerte discusión entre sus dos esposas se convirtió en noticia en distintos medios. El conflicto tuvo lugar en el bar de un hotel y fue escalando hasta llegar a una situación de violencia.
Según los testimonios difundidos, las mujeres comenzaron a discutir a los gritos, se arrojaron objetos y protagonizaron agresiones físicas, por lo que debió intervenir el personal del establecimiento. En medio del enfrentamiento, Hassan sufrió un desmayo y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico.
La situación también generó versiones cruzadas en torno a posibles denuncias. Mientras los abogados del entrenador aseguraron que se habían presentado cargos contra una de las mujeres, sus representantes legales desmintieron públicamente esa información.
Los números de Hossam Hassan en la Selección de Egipto
Más allá de la polémica, el balance deportivo del entrenador había sido positivo. Durante su etapa al frente del seleccionado acumuló 38 encuentros, con 21 triunfos, 10 empates y apenas siete derrotas. Además, consiguió conducir a Egipto hasta los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que se enfrentó con la Selección Argentina y alcanzó la mejor actuación mundialista de su historia.
La salida también se produce después de otro episodio controvertido durante aquella Copa del Mundo. Tras la eliminación frente al conjunto argentino, Hassan realizó gestos para denunciar un presunto acto de racismo y protagonizó declaraciones que derivaron en sanciones disciplinarias de la FIFA.
Por lo sucedido el 7 de julio, recibió tres fechas de suspensión, al igual que su hermano Ibrahim. Por su parte, el futbolista Ziko fue castigado con cinco partidos debido a sus explosivas declaraciones posteriores al encuentro.
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