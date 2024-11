La picante revelación del Kun Agüero sobre Ariel Holan en Independiente: "Me cortó..."

La situación dio un giro cuando el Kun se refirió específicamente a Holan, con quien intentó comunicarse en el pasado: “Una vez le escribí a Holan para hablar y me colgó el teléfono, no me dio bola”, reveló, dejando entrever su descontento con el trato que recibió.

Por otro lado, contrastó esta experiencia con la atención que recibió de Carlos Tevez en su paso por el club: “Cuando asume, me escribió un mensaje y me invitó a ver al equipo, fue el único que me llamó”, destacó Agüero, quien no dudó en señalar la diferencia de trato.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1853480081152147615&partner=&hide_thread=false "YO DESDE QUE ME FUI DE INDEPENDIENTE JAMÁS NADIE ME LLAMÓ... UNA VEZ LE ESCRIBÍ A HOLAN PARA HABLAR Y ME COLGÓ EL TELEFONO"



Atención a lo que dijo el Kun Agüero en #ESPNF90



#DisneyPlus pic.twitter.com/bFCUrVHRzm — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2024

El Kun Agüero habló sobre el presente de Independiente y el enojo de los hinchas

Más allá de estas declaraciones que se viralizaron rápidamente en las redes sociales, el Kun reconoció que entiende el malestar que sienten los hinchas partido a partido en medio de este complejo presente futbolístico que atraviesan: "La gente está molesta por todo y acumula", sostuvo en una entrevista que tuvo de todo.