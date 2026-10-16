La propuesta de Luciano Nakis para Independiente: el DT que quiere si gana las elecciones
El candidato presidencial de Lista Roja confirmó que buscará al actual entrenador de Chivas de Guadalajara si se impone en los comicios del Rojo.
Luciano Nakis confirmó que Gabriel Milito es su principal candidato para dirigir a Independiente en caso de ganar las próximas elecciones presidenciales del club. El dirigente, que encabeza la propuesta de Lista Roja, aseguró que intentará avanzar por el entrenador, actualmente al frente de Chivas de Guadalajara.
“El DT que queremos es Gabriel Milito”, afirmó Nakis durante una entrevista con Radio Continental. Además, explicó que buscaría una alternativa contractual para intentar concretar su llegada en diciembre. “Actualmente está trabajando y, si tiene cláusula de salida en diciembre, vamos a intentar ejecutarla”, señaló.
El plan de Nakis para contratar a Milito
La iniciativa también cuenta con el respaldo de Sergio “Kun” Agüero, quien integra el espacio político del candidato y participa en la planificación del proyecto deportivo. “Nosotros queremos que el técnico sea Milito, pero hoy está trabajando. Si él está de acuerdo, lo iremos a buscar en diciembre”, sostuvo el exdelantero.
El principal obstáculo es la situación contractual del entrenador argentino, que dirige a Chivas y tiene vínculo vigente hasta junio de 2027, con una opción de extensión hasta mediados de 2028. Milito ya tuvo un paso por Independiente en 2016, después de dirigir a Estudiantes de La Plata. En aquella etapa estuvo al frente del equipo durante 19 partidos, con un balance de ocho victorias, seis empates y cinco derrotas.
“Me preparé para este momento”: la candidatura de Nakis
Además de revelar su intención de contratar a Milito, Nakis defendió su preparación para asumir la conducción del club: “Ser presidente es mi sueño de toda la vida, hay potencial. Me encantaba ver a los jugadores. Me preparé para este momento. Adquirí experiencia en AFA. No soy un aventurero”, aseguró.
En materia económica, afirmó que su espacio ya cuenta con el compromiso de tres patrocinadores importantes, aunque aclaró que sus nombres se conocerán después de las elecciones. También mencionó el asesoramiento del economista Martín Redrado. Según explicó, las propuestas de patrocinio contemplan acuerdos por cuatro años y permitirían contar con recursos para afrontar las necesidades inmediatas de la institución.
El rol del Kun Agüero y el proyecto económico
Agüero, por su parte, aseguró que está involucrado en la planificación y destacó la importancia de ordenar la estructura del club antes de avanzar con nuevas inversiones. “Estoy muy metido y lo vuelvo loco a Luciano planificando lo mejor para el club”, expresó. También remarcó: “A mí no me gusta vender humo”.
El exfutbolista sostuvo que será fundamental administrar correctamente los recursos, en un contexto marcado por las deudas y la necesidad de conocer con precisión la situación financiera de Independiente. “Hay muchas deudas y hay que ver con qué nos encontramos. Esos recursos hay que saber utilizarlos; no es tirar la guita por tirar porque después quedás en bolas y es lo mismo de antes”, advirtió.
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