La propuesta de Luciano Nakis para Independiente: el DT que quiere si gana las elecciones

En materia económica, afirmó que su espacio ya cuenta con el compromiso de tres patrocinadores importantes, aunque aclaró que sus nombres se conocerán después de las elecciones. También mencionó el asesoramiento del economista Martín Redrado. Según explicó, las propuestas de patrocinio contemplan acuerdos por cuatro años y permitirían contar con recursos para afrontar las necesidades inmediatas de la institución.

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El rol del Kun Agüero y el proyecto económico

Agüero, por su parte, aseguró que está involucrado en la planificación y destacó la importancia de ordenar la estructura del club antes de avanzar con nuevas inversiones. “Estoy muy metido y lo vuelvo loco a Luciano planificando lo mejor para el club”, expresó. También remarcó: “A mí no me gusta vender humo”.

El exfutbolista sostuvo que será fundamental administrar correctamente los recursos, en un contexto marcado por las deudas y la necesidad de conocer con precisión la situación financiera de Independiente. “Hay muchas deudas y hay que ver con qué nos encontramos. Esos recursos hay que saber utilizarlos; no es tirar la guita por tirar porque después quedás en bolas y es lo mismo de antes”, advirtió.