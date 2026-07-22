Riquelme busca delanteros para Boca: uno es una revelación y al otro lo quiso River

La historia del delantero mantiene un vínculo especial con el Millonario. Antes de convertirse en futbolista profesional tuvo un breve paso por las divisiones inferiores del club de Núñez luego de destacarse en un amistoso frente a la Quinta División. En aquella oportunidad llegó a préstamo, disputó la Copa Libertadores Sub-20 y posteriormente regresó a Sarmiento de Junín, donde continuó su formación hasta consolidarse en Primera División.

¿David Romero deja Tigre para jugar en Boca?

Por otro lado, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme comenzó a avanzar por David Romero, una de las figuras de Tigre durante el primer semestre de 2026. Según trascendió, en las próximas horas se producirán los primeros contactos formales entre ambas instituciones para analizar la viabilidad de la operación.

El interés responde tanto al presente futbolístico del delantero como a su proyección. Arruabarrena considera que Boca necesita sumar una variante de jerarquía en el área y entiende que Romero reúne las condiciones para competir por un lugar en el equipo.

El delantero llegó a Tigre luego de iniciar su carrera en las divisiones inferiores de Talleres de Córdoba. Sin oportunidades para consolidarse en el conjunto cordobés, fue cedido a Unión La Calera, de Chile, donde rápidamente mostró su capacidad goleadora al convertir siete tantos en apenas once partidos.

A pesar de esos números, el club chileno decidió no ejecutar la opción de compra y el futbolista regresó a Talleres. Poco después apareció Tigre, que apostó por su incorporación convencido de su potencial. Ese rendimiento llevó a la dirigencia de Tigre a avanzar por la compra definitiva de su pase. El club renegoció las condiciones con Talleres, adquirió el ciento por ciento de los derechos económicos del futbolista y le firmó un contrato por cinco temporadas.

Durante el primer semestre de 2026, Romero explotó futbolísticamente y se convirtió en uno de los delanteros más destacados del campeonato argentino al marcar 11 goles en 19 presentaciones, números que despertaron el interés de varios clubes del exterior y ahora también de Boca.

Además de su producción goleadora, existe un episodio que quedó especialmente grabado en la memoria de los hinchas xeneizes. En febrero de este año fue una de las grandes figuras de la goleada de Tigre por 4-1 sobre River en el estadio Monumental. Aquella tarde convirtió un gol, repartió dos asistencias. Al observar que varios simpatizantes millonarios dejaban sus ubicaciones antes del final del encuentro, sonrió y comentó hacia sus compañeros: "Se van, se van".