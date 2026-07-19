La polémica de la final del Mundial 2026: ¿por qué no expulsaron a Marc Cucurella tras taparse la boca?
En el dramático final de los 90 minutos, el defensor español le habló al capitán argentino tapándose la boca con las manos, algo prohibido.
En medio de un clima de máxima tensión, marcado por la expulsión de Enzo Fernández que dejó a la Selección Argentina con diez hombres justo antes del inicio del alargue, estalló una fuerte polémica en el campo de juego que indignó a todo el banco albiceleste y tuvo como protagonistas a Marc Cucurella y Lionel Messi.
El cierre del tiempo regular de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España se vivió con el corazón en la boca.
Inmediatamente después de la tarjeta roja al mediocampista argentino, el defensor español se acercó a la posición de Messi para recriminarle la acción.
Para evitar que las cámaras captaran sus palabras, Cucurella apeló al histórico recurso de taparse la boca con su mano. Sin embargo, lo que el futbolista ibérico olvidó es que dicha maniobra quedó estrictamente prohibida por la FIFA a partir de esta edición del certamen con el objetivo de erradicar los insultos racistas o agravios antideportivos ocultos.
El reclamo de Lionel Messi contra Marc Cucurella y la inacción arbitral
Al notar la infracción reglamentaria en su propia cara, el capitán argentino reaccionó de inmediato. Messi se plantó ante el árbitro esloveno Slavko Vincic y denunció el gesto del jugador del Chelsea, exigiéndole la sanción correspondiente que estipula el nuevo protocolo de disciplina de la FIFA para estos casos.
A pesar de las airadas protestas del "Diez" y de la claridad de las imágenes de la transmisión oficial, el cuerpo arbitral decidió hacer la vista gorda. Ni Vincic en la cancha ni el equipo tecnológico desde la cabina del VAR tomaron cartas en el asunto para apercibir al futbolista español, sumando una enorme polémica arbitral a una final que ya se jugaba con las pulsaciones a mil.
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