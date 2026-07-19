La polémica de la final del Mundial 2026: ¿por qué no expulsaron a Marc Cucurella tras taparse la boca?

A pesar de las airadas protestas del "Diez" y de la claridad de las imágenes de la transmisión oficial, el cuerpo arbitral decidió hacer la vista gorda. Ni Vincic en la cancha ni el equipo tecnológico desde la cabina del VAR tomaron cartas en el asunto para apercibir al futbolista español, sumando una enorme polémica arbitral a una final que ya se jugaba con las pulsaciones a mil.