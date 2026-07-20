El motivo por el que Giuliano Simeone no siguió a Ferrán Torres en el gol de España ante Argentina
El mediocampista argentino fue apuntado en las redes sociales tras el tanto que definió la final del Mundial 2026, pero las imágenes muestran que estaba jugando lesionado.
Tras la derrota de la Selección Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, las redes sociales rápidamente apuntaron contra Giuliano Simeone por la jugada que terminó en el gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo suplementario.
Muchos usuarios aseguraron que el futbolista argentino perdió la marca del delantero español porque se quedó acomodándose las medias en el borde del área en lugar de seguir su recorrido. Sin embargo, las imágenes del encuentro muestran que el verdadero motivo fue otro.
El motivo por el que Giuliano Simeone no siguió a Ferrán Torres en el gol de España ante Argentina
Giuliano Simeone estaba jugando con un fuerte dolor en el tobillo producto de una acción ocurrida apenas unos minutos antes del gol. El mediocampista del Atlético de Madrid había saltado para disputar una pelota aérea con un defensor español y, al caer, se torció el tobillo, lo que le provocó una evidente renguera.
De hecho, en el momento previo al tanto de Ferrán Torres puede verse cómo el argentino se toma el pie derecho por la molestia que sentía y tiene dificultades para desplazarse con normalidad. Tanto antes como después de la jugada del gol, las imágenes muestran que Simeone corre con notorias limitaciones físicas.
La situación se vio agravada por el contexto del partido. Argentina ya jugaba con un futbolista menos por la expulsión de Enzo Fernández y Lionel Scaloni había agotado todas las ventanas de cambios disponibles, por lo que el mediocampista debió permanecer en el campo de juego pese al dolor.
Lejos de bajar los brazos, Giuliano Simeone continuó disputando el tiempo suplementario y fue protagonista de las últimas situaciones ofensivas de la Albiceleste. En los minutos finales envió un centro que Pau Cubarsí despejó sobre la línea y también tuvo un remate que se fue por encima del travesaño. Por eso, más allá de las críticas que surgieron inmediatamente después del gol que le dio el título a España, la explicación de la jugada está directamente relacionada con el estado físico del futbolista argentino, que eligió seguir jugando lesionado en una final del Mundial para intentar darle una última oportunidad a la Selección Argentina.
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