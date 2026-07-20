El motivo por el que Giuliano Simeone no siguió a Ferrán Torres en el gol de España ante Argentina

La situación se vio agravada por el contexto del partido. Argentina ya jugaba con un futbolista menos por la expulsión de Enzo Fernández y Lionel Scaloni había agotado todas las ventanas de cambios disponibles, por lo que el mediocampista debió permanecer en el campo de juego pese al dolor.

Lejos de bajar los brazos, Giuliano Simeone continuó disputando el tiempo suplementario y fue protagonista de las últimas situaciones ofensivas de la Albiceleste. En los minutos finales envió un centro que Pau Cubarsí despejó sobre la línea y también tuvo un remate que se fue por encima del travesaño. Por eso, más allá de las críticas que surgieron inmediatamente después del gol que le dio el título a España, la explicación de la jugada está directamente relacionada con el estado físico del futbolista argentino, que eligió seguir jugando lesionado en una final del Mundial para intentar darle una última oportunidad a la Selección Argentina.