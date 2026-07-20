La insólita promesa que Marc Cucurella deberá cumplir tras salir campeón del Mundial 2026

El camino de Cucurella hasta ser campeón del mundo

Más allá de la curiosa promesa, el lateral de 27 años aprovechó la obtención del título para recordar las dificultades que atravesó durante su carrera y las críticas que recibió antes de convertirse en campeón del mundo: "Estoy muy orgulloso y muy contento. No es fácil estar aquí. Durante nuestra carrera, sobre todo en la adolescencia, hay gente que te dice que no valés o que no vas a llegar", explicó.

Además, destacó el apoyo de quienes lo acompañaron en el camino y aseguró que nunca dejó de creer en sus posibilidades: "A toda esa gente le doy las gracias. Hemos sido cabezotas, nunca nos hemos dado por vencidos y hoy tenemos el premio de estar aquí", concluyó.

Ahora, con España celebrando su segunda estrella mundialista, solo resta conocer qué parte del cuerpo elegirá Marc Cucurella para inmortalizar el rostro del entrenador que lo llevó a conquistar el trofeo más importante del fútbol.