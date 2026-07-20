La insólita promesa que Marc Cucurella deberá cumplir tras salir campeón del Mundial 2026
El defensor español había asegurado que se tatuaría la cara de Luis de la Fuente si España levantaba la Copa del Mundo y ahora tendrá que cumplir con su palabra.
Marc Cucurella cumplió uno de los mayores sueños de su carrera al consagrarse campeón del Mundial 2026 con la Selección de España. Sin embargo, el título conseguido ante Argentina también le dejó una particular obligación pendiente: tatuarse la cara del entrenador Luis de la Fuente.
La promesa había sido realizada antes del inicio de la Copa del Mundo y rápidamente se volvió viral entre los hinchas españoles. El lateral izquierdo aseguró que, si la Roja lograba conquistar el torneo, se haría un tatuaje en homenaje al técnico que lo condujo hacia la gloria.
Luego del triunfo por 1-0 ante la Selección Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium, Cucurella fue consultado nuevamente sobre aquella declaración y confirmó que cumplirá con su palabra: "Tengo que pensar dónde me lo pongo. También me preguntarán entonces, tendrá que ser un sitio visible. Ahora tenemos un largo viaje, espero que me den ideas, lo piense y tocará hacerlo", expresó entre risas en la zona mixta.
La particular confesión del defensor surgió durante una entrevista con el programa español El Partidazo de COPE, cuando todavía faltaban varias semanas para el comienzo del Mundial: "Si ganamos el Mundial me tatúo la cara de Luis de la Fuente. Pequeñito, pero creo que es un buen recuerdo. El sitio habría que pensarlo. Yo firmo el tatuaje, luego habría que mirar el lugar y dónde", había asegurado en aquel momento.
Tras la consagración, el propio entrenador español también fue consultado sobre la promesa y respondió con el humor que lo caracteriza: "Ya les he dicho que se equivocaron. Y que si se hace una promesa, hay que cumplirla. Tampoco soy tan feo", comentó Luis de la Fuente.
El camino de Cucurella hasta ser campeón del mundo
Más allá de la curiosa promesa, el lateral de 27 años aprovechó la obtención del título para recordar las dificultades que atravesó durante su carrera y las críticas que recibió antes de convertirse en campeón del mundo: "Estoy muy orgulloso y muy contento. No es fácil estar aquí. Durante nuestra carrera, sobre todo en la adolescencia, hay gente que te dice que no valés o que no vas a llegar", explicó.
Además, destacó el apoyo de quienes lo acompañaron en el camino y aseguró que nunca dejó de creer en sus posibilidades: "A toda esa gente le doy las gracias. Hemos sido cabezotas, nunca nos hemos dado por vencidos y hoy tenemos el premio de estar aquí", concluyó.
Ahora, con España celebrando su segunda estrella mundialista, solo resta conocer qué parte del cuerpo elegirá Marc Cucurella para inmortalizar el rostro del entrenador que lo llevó a conquistar el trofeo más importante del fútbol.
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