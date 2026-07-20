Mapa en vivo del vuelo de Lionel Scaloni y parte de la Selección Argentina hacia Ezeiza
La aeronave que traslada a Lionel Scaloni y a varios futbolistas sufrió una nueva actualización en su horario de arribo. Seguí el trayecto minuto a minuto.
El vuelo AR 1971 de Aerolíneas Argentinas, que despegó desde el aeropuerto JFK de Nueva York con Lionel Scaloni y parte de la Selección Argentina a bordo, registró demoras en su partida que impactaron directamente en el tramo final del itinerario.
El nuevo horario de llegada de la Selección Argentina a Ezeiza
Originalmente, el Airbus 330 de la aerolínea de bandera tenía programado aterrizar en Buenos Aires a las 14:30 de este lunes 20 de julio. Sin embargo, tras la reprogramación de dos horas en su despegue desde los Estados Unidos, el sistema de navegación aérea sufrió una nueva modificación.
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De acuerdo con la última información oficial provista por las autoridades aeroportuarias, la llegada estimada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza quedó fijada para las 18:17.
Este nuevo retraso vespertino obligará a reconfigurar los operativos de seguridad dispuestos en las inmediaciones de la terminal aérea. Pese a la modificación del horario, miles de fanáticos ya se organizan y concentran en los accesos para brindarle una cálida bienvenida a los referentes del plantel nacional tras la histórica cita mundialista.
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