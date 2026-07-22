La postura de la Selección Argentina tras perder la final que desmiente las críticas por la premiación de España

Por ese motivo, muchos futbolistas decidieron permanecer de frente a los simpatizantes para agradecerles el apoyo durante todo el campeonato. Lionel Messi fue uno de los protagonistas de esa imagen, visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos mientras saludaba al público que acompañó al seleccionado durante la Copa del Mundo.

Además, no existe ningún reglamento de la FIFA que obligue al equipo subcampeón a quedarse en el campo presenciando el momento exacto en que el rival levanta el trofeo. La permanencia o el retiro inmediato forman parte de una decisión de cada delegación una vez concluida la ceremonia de entrega de medallas.

El noble gesto de la Selección Argentina cada vez que perdió una final y cómo se comportaron los europeos

De hecho, un repaso por las últimas finales mundialistas permite observar que Argentina actuó de una manera distinta a la mayoría de los subcampeones recientes. En Sudáfrica 2010, Países Bajos recibió las medallas y abandonó rápidamente el estadio mientras España celebraba la obtención de su primera Copa del Mundo.

Cuatro años más tarde, la historia fue diferente: tras perder la final ante Alemania en el estadio Maracaná, el plantel dirigido por Alejandro Sabella permaneció sobre el césped hasta que finalizaron los festejos, soportando tanto la celebración alemana como las burlas de gran parte del público brasileño presente en Río de Janeiro. Incluso en aquel contexto, Messi accedió a fotografiarse con Mario Götze, autor del gol que definió la final, pese a la profunda tristeza que atravesaba en ese momento.

En Rusia 2018 volvió a repetirse el escenario del retiro anticipado. Croacia recibió las medallas de subcampeón y dejó rápidamente el estadio, sin presenciar la celebración de Francia tras el triunfo por 4-2.

Algo similar ocurrió en Qatar 2022: apenas concluyó la definición por penales, la selección francesa cumplió con el protocolo de premiación y abandonó el campo prácticamente de inmediato. Solo Kylian Mbappé permaneció algunos minutos más porque debía recibir la Bota de Oro como máximo goleador del torneo antes de retirarse hacia los vestuarios.

Messi con la copa la mundo en Qatar 2022 - @fifaworldcup_es

En ese contexto, la actitud de Argentina en la final de 2026 adquiere otra dimensión. Lejos de retirarse inmediatamente después de recibir las medallas, el plantel permaneció varios minutos sobre el terreno de juego para agradecer el respaldo de sus hinchas. Aunque esa decisión provocó que muchos jugadores quedaran de espaldas al escenario principal durante la coronación, la Scaloneta volvió a ser uno de los pocos subcampeones que permaneció en el estadio durante buena parte de la ceremonia, una conducta que contrasta con la adoptada por la mayoría de los finalistas derrotados en las últimas dos décadas.