La postura de la Selección Argentina tras perder la final que desmiente las críticas por la premiación de España
El equipo de Lionel Scaloni quedó en el centro de la polémica por no observar el momento en que España levantó la Copa del Mundo. Sin embargo, la cosa fue distinta antes...
La final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones mucho después del pitazo final. Además del análisis futbolístico por la derrota de la Selección Argentina frente a España, en las últimas horas surgieron numerosas críticas hacia el comportamiento del plantel durante la ceremonia de premiación.
En redes sociales y distintos programas deportivos comenzaron a multiplicarse las acusaciones que calificaban al conjunto de Lionel Scaloni como un "mal perdedor", principalmente por la imagen de varios futbolistas de espaldas mientras el seleccionado español levantaba el trofeo.
Las críticas se sumaron a una serie de comentarios que circularon tras la final y que incluyeron cuestionamientos por el rendimiento del equipo e incluso insultos dirigidos a los jugadores argentinos. En ese contexto, la imagen de los futbolistas mirando hacia otro sector del estadio fue utilizada como argumento para señalar una supuesta falta de respeto hacia el campeón.
Uno de los que hizo referencia al episodio fue el español Dani Olmo, quien dejó un mensaje que muchos interpretaron como una crítica indirecta hacia los futbolistas argentinos. “Es importante los valores que quieres transmitir hacia afuera... somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas, y creo que ellos también deben ser un ejemplo para todo y para bien”, expresó el mediocampista de la selección campeona.
Sin embargo, el contexto de aquella escena ofrece una explicación diferente: la mayor parte del público argentino se encontraba ubicada en una de las cabeceras del MetLife Stadium, precisamente detrás del lugar donde permanecían los jugadores de la Albiceleste una vez finalizada la entrega de medallas. Desde esa posición resultaba prácticamente imposible observar al mismo tiempo el escenario de la premiación y la tribuna repleta de hinchas argentinos.
Por ese motivo, muchos futbolistas decidieron permanecer de frente a los simpatizantes para agradecerles el apoyo durante todo el campeonato. Lionel Messi fue uno de los protagonistas de esa imagen, visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos mientras saludaba al público que acompañó al seleccionado durante la Copa del Mundo.
Además, no existe ningún reglamento de la FIFA que obligue al equipo subcampeón a quedarse en el campo presenciando el momento exacto en que el rival levanta el trofeo. La permanencia o el retiro inmediato forman parte de una decisión de cada delegación una vez concluida la ceremonia de entrega de medallas.
El noble gesto de la Selección Argentina cada vez que perdió una final y cómo se comportaron los europeos
De hecho, un repaso por las últimas finales mundialistas permite observar que Argentina actuó de una manera distinta a la mayoría de los subcampeones recientes. En Sudáfrica 2010, Países Bajos recibió las medallas y abandonó rápidamente el estadio mientras España celebraba la obtención de su primera Copa del Mundo.
Cuatro años más tarde, la historia fue diferente: tras perder la final ante Alemania en el estadio Maracaná, el plantel dirigido por Alejandro Sabella permaneció sobre el césped hasta que finalizaron los festejos, soportando tanto la celebración alemana como las burlas de gran parte del público brasileño presente en Río de Janeiro. Incluso en aquel contexto, Messi accedió a fotografiarse con Mario Götze, autor del gol que definió la final, pese a la profunda tristeza que atravesaba en ese momento.
En Rusia 2018 volvió a repetirse el escenario del retiro anticipado. Croacia recibió las medallas de subcampeón y dejó rápidamente el estadio, sin presenciar la celebración de Francia tras el triunfo por 4-2.
Algo similar ocurrió en Qatar 2022: apenas concluyó la definición por penales, la selección francesa cumplió con el protocolo de premiación y abandonó el campo prácticamente de inmediato. Solo Kylian Mbappé permaneció algunos minutos más porque debía recibir la Bota de Oro como máximo goleador del torneo antes de retirarse hacia los vestuarios.
En ese contexto, la actitud de Argentina en la final de 2026 adquiere otra dimensión. Lejos de retirarse inmediatamente después de recibir las medallas, el plantel permaneció varios minutos sobre el terreno de juego para agradecer el respaldo de sus hinchas. Aunque esa decisión provocó que muchos jugadores quedaran de espaldas al escenario principal durante la coronación, la Scaloneta volvió a ser uno de los pocos subcampeones que permaneció en el estadio durante buena parte de la ceremonia, una conducta que contrasta con la adoptada por la mayoría de los finalistas derrotados en las últimas dos décadas.
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