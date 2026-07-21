Filtran el video completo de la caminata de la Selección Argentina tras la arenga de Lionel Messi: qué pasó

A su vez, otro compañero —cuya imagen no llega a divisarse en la toma— le advirtió al propio arquero sobre el recurso del ataque rival: "Dibu, hay que tener cuidado cuando enganchan para adentro, que siempre tratan de abrir el pie".

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El respaldo hacia los encargados de las marcas individuales también quedó registrado. "Vamos Nico, lo vas a borrar todo el partido", le gritaron a Nicolás Tagliafico, en clara referencia al control sobre Lamine Yamal. Mientras tanto, otra voz alentaba al golero: "Vamos Dibu, firme, agarrá todas las pelotas".

El cierre del recorrido reflejó la mentalidad con la que el arquero marplatense pisó el césped. A viva voz y enérgico, se lo escuchó repetir para sí mismo una frase que sintetizó el espíritu de la jornada: "Hoy es mi día, hoy será para la historia".