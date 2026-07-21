Filtran el video completo de la caminata de la Selección Argentina tras la arenga de Lionel Messi: qué pasó
Tras especulaciones por el fragmento inicial difundido el lunes, aparecieron los tres minutos completos desde la salida del vestuario hasta la boca del túnel.
Luego de que a principios de semana se filtrara un breve clip de los instantes previos a la final del Mundial 2026 en el que se escuchaba a Lionel Messi lanzar la frase "olvidémonos de todo" —palabras que desataron todo tipo de conjeturas y lecturas sobre el clima interno del grupo—, la luz llegó con el registro audiovisual completo.
Este martes, a través de la pantalla de ESPN, se dio a conocer la versión extendida de la caminata del equipo argentino desde la intimidad del vestidor hasta el choque con los rivales en el túnel de acceso. Una secuencia de aproximadamente tres minutos que echó por tierra cualquier versión de conflicto y expuso la máxima concentración del plantel.
En las imágenes completas se observa a los futbolistas intercambiando ajustes tácticos de último momento, palabras de apoyo individual y hasta al propio capitán acomodando con precisión el orden de la fila antes de encabezar la salida.
Diálogos de vestuario en la Selección Argentina: táctica, respaldo y la confianza de Dibu Martínez
El material permitió escuchar con nitidez el ida y vuelta entre los futbolistas en los pasillos internos del estadio antes de medir fuerzas frente al seleccionado español.
Uno de los intercambios más claros se dio en la línea defensiva, donde Emiliano "Dibu" Martínez le marcó un movimiento al "Cuti" Romero: "Son dos y uno, si vas para afuera... con Lamine te van a presionar, fíjate el pase filtrado adentro".
A su vez, otro compañero —cuya imagen no llega a divisarse en la toma— le advirtió al propio arquero sobre el recurso del ataque rival: "Dibu, hay que tener cuidado cuando enganchan para adentro, que siempre tratan de abrir el pie".
El respaldo hacia los encargados de las marcas individuales también quedó registrado. "Vamos Nico, lo vas a borrar todo el partido", le gritaron a Nicolás Tagliafico, en clara referencia al control sobre Lamine Yamal. Mientras tanto, otra voz alentaba al golero: "Vamos Dibu, firme, agarrá todas las pelotas".
El cierre del recorrido reflejó la mentalidad con la que el arquero marplatense pisó el césped. A viva voz y enérgico, se lo escuchó repetir para sí mismo una frase que sintetizó el espíritu de la jornada: "Hoy es mi día, hoy será para la historia".
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