Preocupante racha en River: el dato que expone la falta de reacción ante la adversidad

El dato refleja una marcada dificultad para reaccionar cada vez que arranca en desventaja. De esa serie de 30 encuentros en los que empezó abajo en el marcador, el saldo es totalmente desfavorable: 22 derrotas y apenas 8 empates. En ninguna de esas oportunidades logró quedarse con la victoria, una falencia que se profundizó en la última presentación frente al Globo, donde logró la igualdad transitoria pero volvió a quedar abajo antes del pitazo final.