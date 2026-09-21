Preocupante racha en River: el dato que expone la falta de reacción ante la adversidad
La caída frente a Huracán dejó en evidencia un déficit que arrastra el equipo de Núñez desde hace casi un año. La racha negativa que no pudieron romper tres entrenadores.
River atraviesa un momento irregular en lo deportivo y la reciente derrota por 2-1 frente a Huracán en el Estadio Monumental encendió nuevamente las alarmas. Más allá del trago amargo del resultado, el partido sacó a la luz una estadística lapidaria: el Millonario acumula 30 partidos consecutivos sin poder dar vuelta un 0-1.
El dato refleja una marcada dificultad para reaccionar cada vez que arranca en desventaja. De esa serie de 30 encuentros en los que empezó abajo en el marcador, el saldo es totalmente desfavorable: 22 derrotas y apenas 8 empates. En ninguna de esas oportunidades logró quedarse con la victoria, una falencia que se profundizó en la última presentación frente al Globo, donde logró la igualdad transitoria pero volvió a quedar abajo antes del pitazo final.
La racha de River, las derrotas en el Monumental y los números del ciclo
Para rastrear la última vez que el conjunto de Núñez logró revertir un resultado hay que viajar en el tiempo hasta el 6 de noviembre de 2024. En aquella jornada por la Liga Profesional, venció 3-2 a Instituto de Córdoba tras haber comenzado perdiendo. Desde esa noche transcurrieron casi 11 meses en los que el equipo no volvió a mostrar el carácter necesario para dar vuelta la historia.
Lo particular de esta sequía de remontadas es que cruza distintos momentos y gestiones técnicas en el club. La estadística comenzó a construirse durante el ciclo de Marcelo Gallardo, quien dirigió 19 de esos 30 partidos. Luego sumó un encuentro bajo el interinato de Marcelo Escudero, 9 presentaciones durante la etapa de Eduardo Coudet y se extendió al reciente partido conducido por Leonardo Ponzio.
El problema trasciende los nombres en el banco de suplentes y expone una falencia estructural en el plano futbolístico y anímico. De cara a los próximos compromisos, el cuerpo técnico tendrá el desafío urgente de corregir la respuesta de un plantel al que le cuesta responder cuando el escenario se torna adverso.
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