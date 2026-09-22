Torneo Clausura 2026: así se arma el cuadro de los octavos de final
Con seis fechas todavía por disputar en la fase regular, los 16 equipos que avanzarían a los playoffs comienzan a tomar forma. Boca y River podrían cruzarse en cuartos.
El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) entró en la etapa decisiva de su fase regular y, después de la décima jornada, comienza a delinearse el cuadro de los playoffs. Todavía quedan seis fechas antes de conocer la clasificación definitiva, pero las posiciones actuales permiten proyectar cómo serían los cruces de octavos de final.
El campeonato tendrá su definición el sábado 12 de diciembre, cuando los dos mejores equipos del cuadro se enfrenten en la final única que se disputará en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata.
En este momento, Instituto encabeza la Zona A, mientras que Argentinos Juniors se encuentra primero en la Zona B por diferencia de gol, por delante de Rosario Central, que tiene la misma cantidad de puntos. La clasificación todavía puede sufrir numerosas modificaciones durante las seis jornadas restantes, por lo que los cruces proyectados no son definitivos.
Boca y River podrían encontrarse en los cuartos de final
Uno de los posibles escenarios que genera mayor expectativa es un eventual enfrentamiento entre Boca y River en los cuartos de final. Para que esto ocurra, ambos equipos deberían avanzar de sus respectivos compromisos de octavos de final, que actualmente los ubican en lados de la parte superior del cuadro.
El Millonario aparece en la octava posición de la Zona B y debería visitar a Instituto, líder de la Zona A. El Xeneize, por su parte, ocupa el quinto puesto de la Zona A y tendría que enfrentarse como visitante con Gimnasia de La Plata, cuarto de la Zona B.
El cuadro puede modificarse de acuerdo con los resultados que se produzcan en las próximas jornadas, pero la distribución actual deja abierta la posibilidad de un Superclásico en la siguiente instancia.
Los equipos que hoy están fuera de los playoffs
Entre los nombres que actualmente no aparecen dentro de los 16 clasificados hay varios equipos importantes del fútbol argentino.
San Lorenzo y Racing atraviesan una situación complicada y, de mantenerse las posiciones actuales, quedarían fuera de la fase eliminatoria. También se encuentra fuera de los puestos de clasificación Estudiantes de La Plata, que atraviesa además un momento destacado en el plano internacional al ser el único equipo argentino que continúa en las semifinales de la Copa Libertadores 2026.
Con seis jornadas por jugar, la tabla todavía ofrece margen para modificaciones importantes tanto en los primeros puestos como en la zona de clasificación.
Así están los octavos de final del Clausura
De acuerdo con las posiciones posteriores a la décima fecha, el cuadro proyectado presenta estos enfrentamientos:
Parte alta del cuadro
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Instituto, primero de la Zona A, vs. River, octavo de la Zona B.
Gimnasia de La Plata, cuarto de la Zona B, vs. Boca, quinto de la Zona A.
Rosario Central, segundo de la Zona B, vs. Lanús, séptimo de la Zona A.
Defensa y Justicia, tercero de la Zona A, vs. Huracán, sexto de la Zona B.
Parte baja del cuadro
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Argentinos Juniors, primero de la Zona B, vs. Newell's, octavo de la Zona A.
Gimnasia de Mendoza, cuarto de la Zona A, vs. Belgrano, quinto de la Zona B.
Vélez, segundo de la Zona A, vs. Sarmiento, séptimo de la Zona B.
Independiente Rivadavia, tercero de la Zona B, vs. Independiente, sexto de la Zona A.
Por el momento, no aparece ningún clásico entre los cruces de octavos, aunque la distribución podría cambiar antes del cierre de la fase regular.
¿Cuándo se juegan los playoffs del Torneo Clausura 2026?
La etapa eliminatoria del Torneo Clausura comenzará durante el fin de semana del 22 de noviembre, con los partidos correspondientes a los octavos de final.
Los cuartos de final están programados para el fin de semana del 29 de noviembre, mientras que las semifinales se jugarán durante el fin de semana del 6 de diciembre. La gran final será el sábado 12 de diciembre en La Plata.
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