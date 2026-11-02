La prensa británica apuntó contra Mac Allister tras su polémico cruce con un jugador del Arsenal

Luego profundizó su postura y apuntó contra las simulaciones que buscan provocar sanciones para los rivales: "Es una broma de Mac Allister y tiene que parar. La gente intenta sacar ventaja porque puede y por eso se sacan tarjetas rojas. Ya sea por culpa de el máximo responsable de los colegiados, Howard Webb, de la Premier League o de los entrenadores que se reúnen, esto tiene que parar".

¿Qué dijeron Daniel Sturridge e Ian Wright sobre Mac Allister?

Daniel Sturridge, también con pasado en Liverpool, ofreció otra mirada sobre el incidente. El exdelantero consideró que el contacto no tuvo la intensidad que aparentó el argentino: "No le da un cabezazo con fuerza, es un acercamiento".

Además, sostuvo que Mac Allister "está intentando provocarlo" y aclaró que este tipo de situaciones "ocurre en toda la liga, no solo Mac Allister". Por último, agregó: "Sabía perfectamente lo que hacía y, al final, no le salió bien. Intentó provocarlo y no cayó en la trampa".

Ian Wright también intervino en el debate y reclamó modificaciones reglamentarias para evitar este tipo de acciones. "Las leyes tienen que hacer algo al respecto (sobre la simulación de Mac Allister) porque es un intento de conseguir que expulsen a alguien", afirmó.