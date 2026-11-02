La prensa británica apuntó contra Mac Allister tras su polémico cruce con un jugador del Arsenal
El mediocampista argentino quedó en el centro de las críticas luego de un episodio con Noni Madueke en la derrota de Liverpool por 1-0.
Alexis Mac Allister protagonizó una de las escenas más discutidas de la derrota de Liverpool ante Arsenal en Anfield. El volante de la Selección Argentina tuvo un cruce con Noni Madueke sobre el final del encuentro y recibió fuertes cuestionamientos de exfutbolistas y comentaristas de la televisión británica.
El episodio ocurrió durante el partido correspondiente a la novena fecha de la Premier League, cuando quedaban poco más de diez minutos y los Reds ya estaban abajo en el marcador. El resultado terminó siendo 1-0 para los Gunners.
La jugada de Mac Allister que desató la polémica
Todo comenzó cuando el argentino le recriminó una acción a Martin Odegaard, que estaba tendido sobre el césped. Después, el mediocampista se enfrentó verbalmente con Madueke, quien se acercó cara a cara. En medio de ese intercambio, hubo un contacto leve y Mac Allister exageró un supuesto golpe en el rostro con la intención de provocar la expulsión del futbolista del Arsenal.
Sin embargo, el árbitro no tomó ninguna medida contra el delantero. La reacción del campeón del mundo generó repercusiones inmediatas en la transmisión de Sky Sports, donde varias figuras del fútbol inglés cuestionaron su comportamiento.
Jamie Carragher fue contundente contra el argentino
Uno de los comentarios más duros llegó de Jamie Carragher, histórico exdefensor de Liverpool, quien no ocultó su enojo por la acción del mediocampista. "Realmente tenemos que denunciar a la gente y decirles: 'Esto es vergonzoso'. Es ridículo y tiene que parar. No lo soporto", expresó durante la transmisión.
Luego profundizó su postura y apuntó contra las simulaciones que buscan provocar sanciones para los rivales: "Es una broma de Mac Allister y tiene que parar. La gente intenta sacar ventaja porque puede y por eso se sacan tarjetas rojas. Ya sea por culpa de el máximo responsable de los colegiados, Howard Webb, de la Premier League o de los entrenadores que se reúnen, esto tiene que parar".
¿Qué dijeron Daniel Sturridge e Ian Wright sobre Mac Allister?
Daniel Sturridge, también con pasado en Liverpool, ofreció otra mirada sobre el incidente. El exdelantero consideró que el contacto no tuvo la intensidad que aparentó el argentino: "No le da un cabezazo con fuerza, es un acercamiento".
Además, sostuvo que Mac Allister "está intentando provocarlo" y aclaró que este tipo de situaciones "ocurre en toda la liga, no solo Mac Allister". Por último, agregó: "Sabía perfectamente lo que hacía y, al final, no le salió bien. Intentó provocarlo y no cayó en la trampa".
Ian Wright también intervino en el debate y reclamó modificaciones reglamentarias para evitar este tipo de acciones. "Las leyes tienen que hacer algo al respecto (sobre la simulación de Mac Allister) porque es un intento de conseguir que expulsen a alguien", afirmó.
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