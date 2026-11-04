El premio que la Liga Profesional otorgó a Rodolfo Arruabarrena tras su victoria en el Superclásico

El Xeneize afronta un tramo decisivo en el que pelea en todos los frentes:

Sábado 7 de noviembre : Defensa y Justicia, en la Bombonera, con la Tabla Anual en juego.

: Defensa y Justicia, en la Bombonera, con la Tabla Anual en juego. 14 de noviembre : semifinal de la Copa Argentina ante Banfield.

: semifinal de la Copa Argentina ante Banfield. 21 de noviembre: final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

A eso se suman los playoffs del Torneo Clausura, en un mes en el que Boca puede cerrar el año con más de un título.