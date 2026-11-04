El premio que la Liga Profesional otorgó a Rodolfo Arruabarrena tras su victoria en el Superclásico
La Liga Profesional eligió a Rodolfo Arruabarrena como el mejor entrenador de octubre: Boca sumó 10 de 12 puntos y terminó el mes invicto.
La Liga Profesional de Fútbol distinguió a Rodolfo Arruabarrena como el mejor director técnico de octubre en el Torneo Clausura 2026. El reconocimiento llega a días del triunfo de Boca en el Superclásico, aunque ese partido no entró en la evaluación. El Xeneize, además, encara un noviembre en el que puede quedarse con la Tabla Anual.
El equipo del Vasco, que viene mejorando con el correr de los días en cuanto al nivel colectivo demostrado, disputó cuatro partidos por el torneo local durante el mes, ganó tres y terminó invicto. Sumó 10 de los 12 puntos en juego, con 8 goles a favor y 3 en contra:
- Boca 3-0 Unión
- Boca 2-2 Instituto
- Boca 2-1 Talleres
- Independiente 0-1 Boca, en Avellaneda
Rodolfo Arruabarrena, elegido el mejor DT de octubre en el Torneo Clausura
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El dato curioso del premio a Rodolfo Arruabarrena
Arruabarrena no había sido elegido como el mejor DT en ninguna de las fechas que se jugaron en octubre. Tampoco recibió esa distinción después del 1-0 ante River. Aun así, el balance global del mes le alcanzó para quedarse con el premio mensual. El Superclásico quedó afuera de la evaluación porque se disputó el 1 de noviembre. Puertas adentro, el entrenador insiste en dejar atrás las polémicas de ese partido y remarca que Boca todavía no ganó nada.
Lo que se le viene a Boca
El Xeneize afronta un tramo decisivo en el que pelea en todos los frentes:
- Sábado 7 de noviembre: Defensa y Justicia, en la Bombonera, con la Tabla Anual en juego.
- 14 de noviembre: semifinal de la Copa Argentina ante Banfield.
- 21 de noviembre: final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
A eso se suman los playoffs del Torneo Clausura, en un mes en el que Boca puede cerrar el año con más de un título.
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