La primera emoción: las lágrimas de Lionel Messi en pleno viaje rumbo al Monumental

Mientras el micro oficial partía escoltado por una imponente caravana de hinchas desde el predio de la AFA en Ezeiza, las cámaras de televisión enfocaron el interior del vehículo y capturaron un momento íntimo y conmovedor: el capitán, visiblemente conmovido por el cariño de la gente en las calles, tuvo que secarse las lágrimas con una servilleta.