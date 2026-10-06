La primera emoción: las lágrimas de Lionel Messi en pleno viaje rumbo al Monumental
El astro se despide este martes, y ya en la caravana rumbo al estadio no pudo aguantar la emoción.
A pocas horas de vivir una noche que quedará grabada para siempre en la historia del fútbol mundial, la emoción comenzó a desbordar al propio protagonista. En la previa de su gran despedida de la Selección Argentina, Lionel Messi no pudo contener las lágrimas a bordo del micro que trasladó a la delegación rumbo al estadio Monumental.
Mientras el micro oficial partía escoltado por una imponente caravana de hinchas desde el predio de la AFA en Ezeiza, las cámaras de televisión enfocaron el interior del vehículo y capturaron un momento íntimo y conmovedor: el capitán, visiblemente conmovido por el cariño de la gente en las calles, tuvo que secarse las lágrimas con una servilleta.
Las imágenes no tardaron en multiplicarse en las pantallas y redes sociales, reflejando el pulso emotivo de una jornada única en la que el país entero se prepara para rendirle tributo al mejor jugador de todos los tiempos en su último baile con la Albiceleste.
Lionel Messi rumbo al Monumental para su despedida
Lionel Messi salió del predio que lleva su nombre en Ezeiza y encabeza la comitiva de la Selección Argentina que viaja hacia el Estadio Más Monumental, donde esta noche disputará su último partido vistiendo la camiseta albiceleste.
El colectivo de la delegación nacional partió minutos antes de las 18:00 escoltado por un dispositivo de seguridad dispuesto para garantizar el rápido traslado por la Autopista Riccheri y la Avenida General Paz, mientras miles de hinchas se agolparon en los accesos del predio de la AFA para despedirlo con banderas, cánticos y aplausos.
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