"La primera vez que mi viejo me compró botines...": la emotiva frase de Lautaro Martínez tras el gol
El delantero de la Selección Argentina recordó a su padre luego de convertir en la histórica victoria ante Inglaterra y clasificar a la final del Mundial 2026.
Lautaro Martínez fue uno de los grandes protagonistas del triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Tras el partido, el delantero emocionó a todos al recordar el sacrificio de su familia y el sueño que tenía desde niño.
La emotiva frase de Lautaro Martínez tras el gol a Inglaterra: "Soñaba con hacer este gol"
En medio de los festejos por el pase al partido decisivo, el delantero del seleccionado argentino recordó sus primeros pasos en el fútbol y el esfuerzo de su familia para acompañarlo en el camino hacia la élite.
"La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, soñaba con hacer este gol", expresó Lautaro Martínez, visiblemente emocionado. La frase rápidamente se viralizó en las redes sociales y conmovió a los hinchas argentinos, que celebraron tanto el triunfo del equipo como el presente del atacante.
La Selección Argentina jugará una nueva final del Mundial: será ante España
El gol de Lautaro Martínez fue fundamental para que la Selección Argentina derrotara 2-1 a Inglaterra y se metiera en la gran final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 cuando enfrente a España en el encuentro decisivo del próximo domingo.
Mientras la Albiceleste sueña con un nuevo campeonato del mundo, el delantero del Inter de Italia sumó otro capítulo inolvidable a su historia con la camiseta argentina, cumpliendo aquel sueño que comenzó el día en que recibió sus primeros botines y que ahora terminó culminando dándole un histórico triunfo a la Albiceleste.
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