Después de sufrir en la cancha con Inglaterra, Liam Gallagher saludó a la Argentina por su victoria

"Es duro"

Apenas unos días atrás Liam Gallagher le confesó a un seguidor de X que "es duro estar acá, amando a la Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen", en referencia al duelo de este miércoles.

El comentario dejó en evidencia el dilema personal del artista, quien profesa un enorme cariño por los seguidores locales aunque su corazón futbolístico está lógicamente con su país natal, aunque una usuaria se mostró sorprendida por la actitud Pacífica del artista frente al clásico futbolero: “Estaba tan listo para pelear con Liam por Argentina vs. Inglaterra y ahora ¿él elige la paz?”, expresó.

La respuesta de Gallagher sorprendió a más de uno: “Estoy asustado”.

Como es normal y esperable, el cantante de Oasis moría de ganas de ver a Inglaterra en la final contra España, pero los dos eximperios no se cruzarán el 19 de julio en Nueva York.

En vez, la Selección argentina ya se prepara para verse con La Roja.