Después de sufrir en la cancha con Inglaterra, Liam Gallagher saludó a la Argentina por su victoria
El cantante de Oasis tuvo más cintura y mejores reflejos que algunos compatriotas suyos a la hora de reconocer que "ganó el mejor equipo".
Se sabe que Liam Gallagher es un enfermo del fútbol, en especial del Manchester City, pero eso no le impidió este miércoles ser un caballero tras la derrota de Inglaterra por las semifinal del Mundial 2026.
Días atrás el menor de los hermanos Gallagher aseguró que estaba preparado para cantar "Wonderwall" si Inglaterra llegaba a la final del Mundial 2026, pero no tendrá que hacer ese esfuerzo con el triunfo de la Selección argentina en Atlanta.
"Respeto a los chicos, no es el derecho divino de nadie ganar la Copa del Mundo", escribió Liam Gallagher, con énfasis en lo "Divino" antes de agregar: "Felicitaciones a la Argentina, ganó el mejor equipo".
El cantante de Oasis cerró su mensaje con un "hacia adelante y a los costados".
Mientras Gallagher daba muestra de su fair play, en la cancha donde se disputó el partido Jude Bellingham impartía cachetazos y sus compañeros de equipo atajaban a los jugadores argentinos que salieron a defender a Valentín Barco.
"Es duro"
Apenas unos días atrás Liam Gallagher le confesó a un seguidor de X que "es duro estar acá, amando a la Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen", en referencia al duelo de este miércoles.
El comentario dejó en evidencia el dilema personal del artista, quien profesa un enorme cariño por los seguidores locales aunque su corazón futbolístico está lógicamente con su país natal, aunque una usuaria se mostró sorprendida por la actitud Pacífica del artista frente al clásico futbolero: “Estaba tan listo para pelear con Liam por Argentina vs. Inglaterra y ahora ¿él elige la paz?”, expresó.
La respuesta de Gallagher sorprendió a más de uno: “Estoy asustado”.
Como es normal y esperable, el cantante de Oasis moría de ganas de ver a Inglaterra en la final contra España, pero los dos eximperios no se cruzarán el 19 de julio en Nueva York.
En vez, la Selección argentina ya se prepara para verse con La Roja.
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