La provocadora predicción de un campeón del mundo con Francia: "Paraguay va a ser humillado"

No todos compartieron el entusiasmo desmedido de Dugarry. En el mismo programa, el exfutbolista Jérôme Rothen pidió prudencia pese al gran nivel mostrado por Francia: "No diría que somos imposibles de vencer, porque los partidos de eliminación directa son muy frágiles. Sin embargo, al demostrar tanta humildad y tanta fuerza colectiva, somos el equipo a batir", sostuvo.

El encuentro entre Francia y Paraguay se disputará este sábado en Filadelfia, con un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 en juego. Allí, el equipo de Gustavo Alfaro buscará volver a desafiar los pronósticos después de haber protagonizado uno de los grandes batacazos del torneo al eliminar a Alemania por penales.