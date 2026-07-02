La provocadora predicción de un campeón del mundo con Francia: "Paraguay va a ser humillado"
Christophe Dugarry elogió el nivel de la selección francesa y aseguró que el equipo de Gustavo Alfaro no tendrá chances en los octavos de final del Mundial 2026.
El gran presente de Francia en el Mundial 2026 despertó el entusiasmo de una de las voces más reconocidas del fútbol francés. Tras el 3-0 sobre Suecia, Christophe Dugarry, campeón del mundo en 1998, aseguró que el equipo de Didier Deschamps es prácticamente imparable y minimizó las posibilidades de Paraguay en los octavos de final.
Durante el programa Rothen s'enflamme, de RMC, el exdelantero no ocultó su admiración por el funcionamiento de Les Bleus: "¿Imparable? No estamos muy lejos de serlo. Se percibe un equipo que disfruta jugando junto, que se lo pasa bien. La conexión entre los jugadores es real. Es maravilloso verlos jugar", afirmó.
Luego fue todavía más contundente al referirse al próximo rival del conjunto francés: "¿Qué equipo puede detener a este trío atacante? ¿Quién puede ponernos en aprietos? Ni siquiera Suecia pudo hacerlo. ¡Paraguay va a ser vapuleado y humillado!", lanzó.
Dugarry utilizó como ejemplo el partido frente a Suecia para respaldar su postura. Destacó que el seleccionado escandinavo cuenta con futbolistas de primer nivel, como Alexander Isak y Viktor Gyökeres, y aun así fue ampliamente superado por Francia.
En la misma línea se expresó el periodista Daniel Riolo, también de RMC, quien fue muy crítico con la propuesta del equipo de Gustavo Alfaro en la clasificación frente a Alemania: "Es un robo de Paraguay. No estaban allí para jugar al fútbol, sino para defender y destruir. ¿Qué es lo que destacas del lado de Paraguay? ¿El hecho de defender?", cuestionó.
No todos compartieron el entusiasmo desmedido de Dugarry. En el mismo programa, el exfutbolista Jérôme Rothen pidió prudencia pese al gran nivel mostrado por Francia: "No diría que somos imposibles de vencer, porque los partidos de eliminación directa son muy frágiles. Sin embargo, al demostrar tanta humildad y tanta fuerza colectiva, somos el equipo a batir", sostuvo.
El encuentro entre Francia y Paraguay se disputará este sábado en Filadelfia, con un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 en juego. Allí, el equipo de Gustavo Alfaro buscará volver a desafiar los pronósticos después de haber protagonizado uno de los grandes batacazos del torneo al eliminar a Alemania por penales.
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