Francia vs. Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Francia, por su parte, llega como una de las principales candidatas al título. Culminó en lo más alto del Grupo I con puntaje ideal y en los 16avos de final mostró toda su jerarquía al superar 3 a 0 a Suecia, con un doblete de Kylian Mbappé. Los dirigidos por Didier Deschamps buscarán mantener su nivel para meterse entre los ocho mejores del Mundial por tercera vez consecutiva.