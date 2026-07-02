Francia vs. Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El seleccionado de Alfaro viene de dar uno de los grandes golpes al dejar en el camino a Alemania y busca el gran batacazo en Filadelfia. Los detalles en la nota.
Paraguay y Francia se enfrentan este sábado, desde las 18 (hora de Argentina), en Filadelfia, por los octavos de final del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y el ganador de la llave avanzará a los cuartos de final, donde se medirá con el vencedor del cruce entre Canadá y Marruecos.
La "Albirroja" accedió a esta fase tras finalizar tercera del Grupo D, por detrás de Estados Unidos y Australia, pero logró meterse entre los mejores terceros. En los 16avos de final dio uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Alemania por penales (4-3), luego de igualar 1 a 1 en los 120 minutos.
Para Paraguay, el duelo también representa una oportunidad histórica: buscará meterse entre los ocho mejores del Mundial por segunda vez en su historia y volver a unos cuartos de final después de 16 años. Su única presencia en esa instancia fue en Sudáfrica 2010, cuando cayó por 1 a 0 frente a España, que luego se consagró campeón del torneo.
Francia, por su parte, llega como una de las principales candidatas al título. Culminó en lo más alto del Grupo I con puntaje ideal y en los 16avos de final mostró toda su jerarquía al superar 3 a 0 a Suecia, con un doblete de Kylian Mbappé. Los dirigidos por Didier Deschamps buscarán mantener su nivel para meterse entre los ocho mejores del Mundial por tercera vez consecutiva.
Formaciones de Francia vs. Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026
Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Paraguay: Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Júnior Alonso; Diego Gómez, Cubas; Bobadilla, Enciso, Almirón; Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.
Horario y televisación
- Hora: 18:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Filadelfia
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