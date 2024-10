La racha negativa que atraviesa Boca en todas las competencias

BOCA GANÓ UNO DE LOS ÚLTIMOS 8 PARTIDOS EN LOS 90'



Tras el 1-1 ante #Riestra, el Xeneize prolongó su racha adversa en los últimos partidos:



1-1 vs. Riestra

1-1 vs. Gimnasia (2-1 en los penales)

3-0 vs. Tigre

1-0 vs. Argentinos

2-0 vs. Belgrano

1-0 vs. River

