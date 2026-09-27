La reacción del Kun Agüero contra Lando Norris tras sus duras críticas a Franco Colapinto en la F1
El exfutbolista intervino en el perfil del campeón británico tras el reclamo de sanción contra el piloto argentino. La marea de fanáticos albicelestes copó la publicación en medio de alertas por el odio en redes.
El incidente registrado entre Franco Colapinto y Pierre Gasly durante el relanzamiento del Gran Premio de Azerbaiyán desató una tormenta de reacciones que cruzó la barrera de los circuitos. El gran afectado por la maniobra fue Lando Norris, quien pidió públicamente una sanción ejemplar por parte de la FIA contra el argentino. Sin embargo, sus declaraciones encendieron la furia del público albirrojo en plataformas digitales y provocaron la imprevista aparición de Sergio "Kun" Agüero.
El posteo realizado por el vigente campeón de la Fórmula 1 pasó de tener un caudal habitual de interacciones a registrar más de 73.000 respuestas en muy poco tiempo. En una marea de mensajes que tapó los comentarios de respaldo al británico, miles de usuarios salieron a cruzarlo y le recordaron su propio accidente contra Oscar Piastri en el Gran Premio de Canadá 2025, cuando ambos disputaban el título de pilotos y el de McLaren terminó fuera de competencia tras un duro choque en recta principal.
La reacción del Kun Agüero contra Lando Norris tras sus duras críticas a Franco Colapinto en la F1
En el centro de esa catarata de reproches emergió la figura del Kun Agüero. El exdelantero de la Selección Argentina dejó un sticker con su propio rostro haciendo un gesto de negación y sumó una frase con su sello característico: "Venimos a darle cariño". Su aporte no tardó en volverse viral y superó holgadamente las 37 mil aprobaciones, posicionándose como la interacción más destacada dentro de la publicación del piloto inglés.
La controversia escaló en un contexto de máxima sensibilidad para la máxima categoría. Pocos días atrás, la categoría reina y diversas escuderías debieron repudiar los ataques digitales sufridos por la familia de Pierre Gasly luego de una maniobra con Colapinto en el Gran Premio de Madrid. En aquella oportunidad, la gravedad de los hechos motivó intervenciones de Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, y advertencias drásticas de Flavio Briatore sobre cortar el diálogo con los medios argentinos si persistían los agravios.
Tras el episodio acontecido en Bakú, la propia escudería Alpine emitió un comunicado oficial para manifestar su preocupación por el hostigamiento sistemático dirigido a pilotos, rivales y periodistas. A su vez, la estructura francesa respaldó al joven nacido en Pilar al señalar que los errores suceden al competir en el límite y que nada justifica las conductas de acoso en las redes sociales.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario