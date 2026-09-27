La reacción del Kun Agüero contra Lando Norris tras sus duras críticas a Franco Colapinto en la F1

El posteo realizado por el vigente campeón de la Fórmula 1 pasó de tener un caudal habitual de interacciones a registrar más de 73.000 respuestas en muy poco tiempo. En una marea de mensajes que tapó los comentarios de respaldo al británico, miles de usuarios salieron a cruzarlo y le recordaron su propio accidente contra Oscar Piastri en el Gran Premio de Canadá 2025, cuando ambos disputaban el título de pilotos y el de McLaren terminó fuera de competencia tras un duro choque en recta principal.