La reacción de Garry Kasparov ante un nuevo logro de Faustino Oro, el joven prodigio del ajedrez

image

El registro alcanzado por Faustino Oro es clave dentro del sistema de títulos de la Federación Internacional de Ajedrez. Para ser nombrado Gran Maestro, el máximo escalón al que puede aspirar un ajedrecista, es necesario obtener tres normas con actuaciones superiores a los 2600 puntos y sostener un Elo mínimo de 2500. Oro ya cumplió dos de esos requisitos y ahora tiene un plazo de tres meses para ir en busca de la tercera norma que lo podría convertir en el Gran Maestro internacional más joven de la historia.