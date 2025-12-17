La reacción de Garry Kasparov ante un nuevo logro de Faustino Oro, el joven prodigio del ajedrez
El histórico campeón del mundo puso sus ojos en el joven talento de 12 años, que sigue sumando normas y está cada vez más cerca de un récord sin precedentes.
El ajedrez argentino volvió a ocupar un lugar central en el escenario internacional gracias a Faustino Oro, el niño prodigio de apenas 12 años que sigue rompiendo marcas y captando la atención de las máximas figuras del deporte. En las últimas horas, uno de los nombres más influyentes de la historia, Garry Kasparov, tuvo un gesto que no pasó desapercibido y que alimenta aún más la ilusión alrededor del joven talento porteño.
El excampeón del mundo y leyenda del ajedrez reaccionó en la red social X a una publicación que destacaba el nuevo logro de Oro. Con un simple emoji de ojos atentos, Kaspárov dejó en claro que sigue de cerca la evolución del argentino, quien acaba de superar los 2600 puntos de rendimiento por segunda vez en su corta pero impactante carrera. El mensaje, breve pero contundente, fue interpretado como una señal de reconocimiento por parte de una autoridad absoluta del juego ciencia.
El registro alcanzado por Faustino Oro es clave dentro del sistema de títulos de la Federación Internacional de Ajedrez. Para ser nombrado Gran Maestro, el máximo escalón al que puede aspirar un ajedrecista, es necesario obtener tres normas con actuaciones superiores a los 2600 puntos y sostener un Elo mínimo de 2500. Oro ya cumplió dos de esos requisitos y ahora tiene un plazo de tres meses para ir en busca de la tercera norma que lo podría convertir en el Gran Maestro internacional más joven de la historia.
El ascenso del joven nacido en el barrio porteño de San Cristóbal viene siendo vertiginoso. Su primera norma la consiguió en septiembre, durante el torneo Leyendas y Prodigios disputado en Madrid, y la segunda llegó recientemente en la cuarta edición del Magistral Szmetan-Giardelli, celebrado en Argentina. En ambos casos, no solo cumplió con los estándares exigidos, sino que mostró una madurez competitiva poco habitual para su edad.
Actualmente, Faustino Oro posee un Elo de 2503, cifra que lo coloca en una posición privilegiada para alcanzar el objetivo. El hecho de que Kaspárov, quien también había sido campeón del mundo siendo muy joven en 1985, siga con atención su recorrido no hace más que reforzar la dimensión de lo que está logrando el ajedrecista argentino.
Con torneos por delante y un margen de tiempo concreto, el camino hacia la historia está planteado. Oro no solo carga con el desafío personal de romper un récord centenario, sino también con la expectativa de todo un país que vuelve a soñar en grande dentro del ajedrez mundial.
Faustino Oro va camino a hacer historia en el ajedrez
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario