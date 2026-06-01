De desconocido a fenómeno mundial: Tim Payne, la sensación inesperada del Mundial 2026

La locura alcanzó además a la propia familia del jugador. Un video protagonizado por la esposa de Payne recorrió distintas plataformas digitales después de que se la viera manejando su automóvil mientras cantaba con entusiasmo la canción dedicada a su marido. La escena fue compartida miles de veces y se convirtió en una muestra más de la dimensión que adquirió esta inesperada historia.

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El impacto fue tan grande que incluso la FIFA decidió involucrarse. A través de sus canales oficiales, el organismo rector del fútbol mundial publicó una imagen exclusiva del futbolista acompañada únicamente por su nombre, un gesto que fue interpretado como un reconocimiento a la increíble popularidad que alcanzó en la previa del torneo. Para muchos aficionados, ese posteo terminó de confirmar que Payne ya se había transformado en uno de los personajes más virales del Mundial.

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La repercusión tampoco pasó desapercibida en Nueva Zelanda. Los All Blacks, símbolo deportivo absoluto del país, se sumaron al fenómeno mediante una publicación de apoyo que celebró el crecimiento de la figura del defensor. De esta manera, el caso dejó de ser una simple curiosidad de internet para convertirse en una historia seguida con atención por miles de personas alrededor del mundo.

Como consecuencia directa de esta explosión mediática, comenzaron a aparecer numerosas oportunidades comerciales. Empresas y agencias publicitarias detectaron rápidamente el potencial de sus redes sociales y empezaron a contactarlo para ofrecerle acuerdos de patrocinio. Lo que hasta hace poco era una cuenta modesta se transformó en una plataforma con enorme alcance internacional y un atractivo valor comercial.

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El origen del fenómeno viral: Scarso, el mentor de Tim Payne

El origen de toda esta revolución se remonta a una iniciativa impulsada por el creador de contenido argentino Valen Scarsini. El influencer se propuso encontrar al futbolista con menor repercusión en redes sociales entre todos los jugadores clasificados al Mundial. Tras una búsqueda minuciosa, descubrió que Payne contaba con apenas cuatro mil seguidores y decidió lanzar una campaña para que sus seguidores comenzaran a acompañarlo.

La respuesta fue inmediata. En menos de un día, el lateral sumó cerca de 700 mil seguidores, generando desconcierto incluso dentro de la delegación neozelandesa. Nadie comprendía por qué miles de personas comenzaban a llegar de golpe a las publicaciones de un jugador que hasta entonces había permanecido alejado de los grandes focos mediáticos.

Con el paso de los días, el fenómeno no hizo más que multiplicarse. Lo que empezó como una broma colectiva terminó convirtiéndose en una auténtica sensación global. Hoy, con más de cuatro millones de seguidores y una repercusión que alcanza a organismos, celebridades y marcas internacionales, Tim Payne dejó de ser “el jugador menos conocido del Mundial” para convertirse en uno de los nombres más comentados de la previa de la Copa del Mundo 2026.