De desconocido a fenómeno mundial: Tim Payne, la sensación inesperada del Mundial 2026
El defensor de Nueva Zelanda pasó de tener apenas unos miles de seguidores a convertirse en una estrella viral con millones de fanáticos. Pero... ¿de dónde salió este fenómeno?
A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, una de las historias más sorprendentes no tiene como protagonista a una superestrella del fútbol ni a una selección candidata al título. El nombre que domina las redes sociales es el de Tim Payne, lateral de Nueva Zelanda que, en cuestión de días, pasó del anonimato absoluto a convertirse en una celebridad global gracias a un fenómeno viral que no deja de crecer.
La transformación resulta difícil de creer incluso para quienes siguieron el proceso desde el comienzo. Hasta hace apenas unas semanas, era un futbolista prácticamente desconocido fuera de Oceanía. Sin embargo, una iniciativa impulsada desde Argentina modificó por completo su realidad digital y lo colocó en el centro de la escena mundial. Actualmente, el defensor ya superó los cuatro millones de seguidores en Instagram, una cifra que parecía imposible para un jugador de perfil tan bajo.
El crecimiento fue tan acelerado que trascendió el ámbito futbolístico. La repercusión llegó a artistas, deportistas y organizaciones de enorme alcance internacional. Uno de los casos más llamativos fue el del músico Ca7riel, quien decidió sumarse al fenómeno componiendo una canción inspirada en el futbolista neozelandés. El tema rápidamente comenzó a circular en redes sociales y terminó potenciando aún más la popularidad del defensor.
La locura alcanzó además a la propia familia del jugador. Un video protagonizado por la esposa de Payne recorrió distintas plataformas digitales después de que se la viera manejando su automóvil mientras cantaba con entusiasmo la canción dedicada a su marido. La escena fue compartida miles de veces y se convirtió en una muestra más de la dimensión que adquirió esta inesperada historia.
El impacto fue tan grande que incluso la FIFA decidió involucrarse. A través de sus canales oficiales, el organismo rector del fútbol mundial publicó una imagen exclusiva del futbolista acompañada únicamente por su nombre, un gesto que fue interpretado como un reconocimiento a la increíble popularidad que alcanzó en la previa del torneo. Para muchos aficionados, ese posteo terminó de confirmar que Payne ya se había transformado en uno de los personajes más virales del Mundial.
La repercusión tampoco pasó desapercibida en Nueva Zelanda. Los All Blacks, símbolo deportivo absoluto del país, se sumaron al fenómeno mediante una publicación de apoyo que celebró el crecimiento de la figura del defensor. De esta manera, el caso dejó de ser una simple curiosidad de internet para convertirse en una historia seguida con atención por miles de personas alrededor del mundo.
Como consecuencia directa de esta explosión mediática, comenzaron a aparecer numerosas oportunidades comerciales. Empresas y agencias publicitarias detectaron rápidamente el potencial de sus redes sociales y empezaron a contactarlo para ofrecerle acuerdos de patrocinio. Lo que hasta hace poco era una cuenta modesta se transformó en una plataforma con enorme alcance internacional y un atractivo valor comercial.
El origen del fenómeno viral: Scarso, el mentor de Tim Payne
El origen de toda esta revolución se remonta a una iniciativa impulsada por el creador de contenido argentino Valen Scarsini. El influencer se propuso encontrar al futbolista con menor repercusión en redes sociales entre todos los jugadores clasificados al Mundial. Tras una búsqueda minuciosa, descubrió que Payne contaba con apenas cuatro mil seguidores y decidió lanzar una campaña para que sus seguidores comenzaran a acompañarlo.
La respuesta fue inmediata. En menos de un día, el lateral sumó cerca de 700 mil seguidores, generando desconcierto incluso dentro de la delegación neozelandesa. Nadie comprendía por qué miles de personas comenzaban a llegar de golpe a las publicaciones de un jugador que hasta entonces había permanecido alejado de los grandes focos mediáticos.
Con el paso de los días, el fenómeno no hizo más que multiplicarse. Lo que empezó como una broma colectiva terminó convirtiéndose en una auténtica sensación global. Hoy, con más de cuatro millones de seguidores y una repercusión que alcanza a organismos, celebridades y marcas internacionales, Tim Payne dejó de ser “el jugador menos conocido del Mundial” para convertirse en uno de los nombres más comentados de la previa de la Copa del Mundo 2026.
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