La reacción de Marcelo Gallardo a los penales fallados por Colidio y Lanzini en la final

Sin embargo, el delantero estrelló su remate en el travesaño y le dio vida a Talleres, que aprovechó la oportunidad y llevó la definición a muerte súbita. En ese momento, las cámaras captaron la reacción del director técnico, quien no podía creer lo que acababa de suceder. Primero se llevó las manos a la cara, luego las mantuvo entrelazadas a la altura del pecho, como esperando que la historia se revirtiera.

Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando fue el turno de Manuel Lanzini, el volante ejecutó su penal con un remate cruzado, pero la pelota se fue desviada. Inmóvil en el banco de suplentes, apenas reaccionó. Se quedó petrificado, mirando al suelo, sin poder asimilar lo que había pasado. Segundos más tarde, bajó la cabeza en un gesto que reflejaba su impotencia.

Qué dijo Marcelo Gallardo tras la derrota ante Talleres en la Supercopa Internacional

Las cámaras de televisión lo captaron luego, sin su medalla, observando la premiación de los cordobeses a la distancia. En la conferencia posterior, fue contundente al analizar la derrota: “No hay excusas hoy. Tuvimos tres obstáculos: primero, el rival; segundo, el clima; y tercero, nosotros mismos. No encontramos la energía para afrontar este tipo de finales”.

Sobre el rendimiento del equipo, reconoció que no fue el inicio de año esperado: “Es demasiado prematuro para generar dudas, pero necesitamos resolver situaciones con otra preponderancia. Tenemos que atravesar este momento y encontrar soluciones”.

Además, dejó en claro que no piensa claudicar en su idea: “Cuando las cosas no salen, hay que seguir insistiendo. No podemos meternos en un pozo negativo porque será más difícil salir. Hoy no estamos representando lo que queremos para nuestra gente. Pero esto recién empieza y todavía tenemos tiempo para mejorar”.