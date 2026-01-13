La reacción viral de Cristiano Ronaldo que marcó la derrota de Al-Nassr en el clásico saudí

gesto cr7

Desde el banco, y tras una nueva sanción arbitral que derivó en el 3-1 definitivo convertido por Rúben Neves en tiempo de descuento, el portugués realizó un gesto con la mano que fue interpretado como una acusación de arreglo arbitral. Las cámaras lo captaron en primer plano y la imagen se viralizó de inmediato.

Más allá del episodio puntual, la derrota dejó a Al-Nassr a siete puntos del líder y profundizó una racha preocupante: el equipo pasó de un arranque perfecto a encadenar varios partidos sin victorias. En ese contexto, la figura de Cristiano vuelve a quedar bajo la lupa, no solo por su rendimiento goleador, que sigue siendo alto, sino también por sus reacciones en los momentos adversos. El clásico dejó claro que, aun con goles históricos, la frustración puede terminar robándose el protagonismo.