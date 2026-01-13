La reacción viral de Cristiano Ronaldo que marcó la derrota de Al-Nassr en el clásico saudí
El portugués convirtió un nuevo tanto en su carrera, pero no pudo evitar la caída ante Al-Hilal y protagonizó un curioso gesto desde el banco.
Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en la Saudi Pro League, aunque esta vez por una combinación que ya se ha repetido en los últimos meses: gol, frustración y polémica. El astro portugués anotó uno de los tantos de su equipo en el clásico frente a Al-Hilal, pero Al-Nassr terminó perdiendo 3-1 y quedó cada vez más lejos de la cima del campeonato.
La derrota no solo profundizó el mal momento futbolístico del conjunto auriazul, sino que también dejó una imagen que recorrió el mundo: el gesto de enojo de CR7 desde el banco de suplentes apuntando contra el arbitraje. Lo peor fue que el encuentro comenzó favorable para Al-Nassr.
En un partido tenso y disputado, Ronaldo apareció sobre el final del primer tiempo para marcar el 1-0 parcial y estirar su impresionante cuenta goleadora personal, acercándose cada vez más a la mítica cifra de los mil goles en su carrera profesional. El tanto parecía darle tranquilidad a su equipo de cara al descanso, pero el desarrollo del segundo tiempo cambió radicalmente el panorama.
En el complemento, Al-Hilal reaccionó con autoridad. Salem Al-Dawsari igualó el marcador desde el punto penal y, con el correr de los minutos, el conjunto azul fue ganando terreno tanto en el juego como en lo anímico. A los 81 minutos, Mohamed Kanno dio vuelta el resultado y desató el nerviosismo en Al-Nassr, que ya arrastraba una racha negativa en el torneo.
Para colmo, una expulsión y dos penales sancionados en contra encendieron aún más la bronca del equipo y de su máxima figura. La situación se tensó definitivamente cuando el entrenador decidió sustituir a Cristiano Ronaldo a pocos minutos del final. La decisión no fue bien recibida por el delantero, que abandonó el campo visiblemente molesto.
Desde el banco, y tras una nueva sanción arbitral que derivó en el 3-1 definitivo convertido por Rúben Neves en tiempo de descuento, el portugués realizó un gesto con la mano que fue interpretado como una acusación de arreglo arbitral. Las cámaras lo captaron en primer plano y la imagen se viralizó de inmediato.
Más allá del episodio puntual, la derrota dejó a Al-Nassr a siete puntos del líder y profundizó una racha preocupante: el equipo pasó de un arranque perfecto a encadenar varios partidos sin victorias. En ese contexto, la figura de Cristiano vuelve a quedar bajo la lupa, no solo por su rendimiento goleador, que sigue siendo alto, sino también por sus reacciones en los momentos adversos. El clásico dejó claro que, aun con goles históricos, la frustración puede terminar robándose el protagonismo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario