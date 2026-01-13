Santino Andino se aleja de River y se acerca a Grecia: hubo otra oferta y se quiere ir
Panathinaikos elevó la oferta por el delantero de Godoy Cruz, alcanzó un acuerdo de palabra y quedó muy cerca de cerrar una de las transferencias más importantes del mercado
Santino Andino está a un paso de continuar su carrera en Europa. Luego de varias semanas de negociaciones, idas y vueltas y versiones cruzadas, el delantero de Godoy Cruz quedó muy cerca de convertirse en refuerzo del Panathinaikos. El club griego mejoró sustancialmente su propuesta inicial, alcanzó un acuerdo de palabra con la dirigencia mendocina y ya se encuentra en la etapa final de la operación, con el cruce de contratos como último paso antes del cierre definitivo.
La nueva oferta del conjunto heleno modificó por completo el escenario: puso sobre la mesa 10,2 millones de euros por el 75% de los derechos económicos del atacante de 20 años, una cifra que superó ampliamente las expectativas iniciales del Tomba y que terminó de inclinar la balanza. Además, el acuerdo contempla un pago adicional de 3,4 millones de euros por el 25% restante en caso de que el futbolista no sea transferido dentro de los próximos dos años, un detalle que resultó clave para que dieran el visto bueno.
Según trascendió, las partes ya alcanzaron un entendimiento verbal y trabajan en la revisión de los documentos para formalizar la transferencia. La operación ingresó así en su recta final y podría cerrarse en breve, poniendo fin a una de las negociaciones más extensas y seguidas del mercado de pases. La propuesta anterior, que rondaba los 8 millones de euros por el 70% del pase, había sido desestimada por considerarse insuficiente, pero el nuevo número cambió de manera contundente la postura del club mendocino.
Santino Andino se va al Panathinaikos y River buscará otro extremo
En paralelo, River también había avanzado con fuerza por Andino. El Millonario había llegado a un acuerdo con Godoy Cruz para adquirir el 80% de la ficha por 5 millones de dólares, con la intención de potenciar al jugador y proyectar una futura venta al exterior que beneficiara a ambas instituciones. Desde lo económico, la negociación estaba bien encaminada, pero nuevamente la decisión del futbolista terminó siendo determinante.
Desde el inicio de las charlas, Andino manifestó su deseo de dar el salto al fútbol europeo y priorizar una experiencia en el exterior por sobre cualquier continuidad en el ámbito local. Esa postura personal, sumada al esfuerzo económico realizado por Panathinaikos, terminó por cerrar definitivamente la puerta a su llegada a Núñez en este mercado.
De no mediar imprevistos, el delantero dejará la institución mendocina para sumarse al fútbol griego, consolidando una transferencia de alto impacto y confirmando una tendencia que se repite en este mercado: los jóvenes talentos del fútbol argentino eligen Europa como destino prioritario, incluso cuando los grandes clubes locales intentan seducirlos con proyectos deportivos ambiciosos.
