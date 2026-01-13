Matías Almeyda y un aviso al Sevilla: "La falta de unión llevó a River al descenso"
Tras otra derrota en La Liga, el entrenador argentino habló sin rodeos, apeló a su experiencia más dolorosa como técnico y advirtió sobre un factor interno.
Sevilla atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años y la caída ante Celta en el Ramón Sánchez-Pizjuán volvió a encender todas las alarmas. El equipo quedó peligrosamente cerca de la zona de descenso y el clima en el club es cada vez más tenso. En ese contexto, Matías Almeyda tomó la palabra y dejó un mensaje tan crudo como contundente, apelando a su propia historia para describir el escenario que vive hoy el conjunto andaluz.
Lejos de esconderse detrás de excusas, el entrenador argentino fue directo al señalar que el principal problema no pasa solo por lo futbolístico. Con un tono sereno pero firme, recordó su experiencia en River durante la temporada 2011 y trazó un paralelismo que resonó fuerte puertas adentro. “Viví momentos casi peores que este y la falta de unión llevó a un grande como River Plate a segunda división”, expresó, dejando en claro que, para él, los conflictos internos pueden ser tan dañinos como los malos resultados.
Almeyda asumió la responsabilidad del momento y remarcó que no es alguien que se permita bajar los brazos. “¿Qué debería hacer, ponerme a llorar? Esto es trabajo, insistir y dar confianza a los chicos que tenemos”, explicó, haciendo foco en un plantel con muchos futbolistas jóvenes que atraviesan una etapa de aprendizaje en un contexto adverso. Según el DT, el camino para salir adelante no pasa por los discursos grandilocuentes, sino por el esfuerzo cotidiano y la convicción colectiva.
El técnico también se refirió a las limitaciones del club en este mercado de pases, un factor que condiciona cualquier intento de reacción inmediata. Con franqueza, admitió que la situación económica impide pensar en refuerzos de jerarquía y que el desafío será recomponer el ánimo y la confianza con las herramientas disponibles. “Es muy difícil que se pueda reforzar el equipo”, sostuvo, y pidió tranquilidad para atravesar un momento que describió como doloroso, pero del que espera una respuesta emocional del grupo.
Los números explican gran parte de la preocupación: Sevilla apenas sumó siete puntos de los últimos 33 en juego y acumula once derrotas en el torneo. Aun así, Almeyda intentó bajar la ansiedad y recordó que las definiciones llegan al final del camino. “La cuenta es al final. Todavía no estamos donde muchos esperan que estemos, pero tenemos que luchar para no estar ahí”, señaló, reafirmando su idea de insistir hasta el último día.
Con ese mensaje, el DT dejó una advertencia clara: sin unión interna, la historia puede repetirse. Y su propia experiencia es el espejo que eligió para que Sevilla tome nota antes de que sea demasiado tarde.
