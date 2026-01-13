Matías Almeyda y un aviso al Sevilla: "La falta de unión llevó a River al descenso"

El técnico también se refirió a las limitaciones del club en este mercado de pases, un factor que condiciona cualquier intento de reacción inmediata. Con franqueza, admitió que la situación económica impide pensar en refuerzos de jerarquía y que el desafío será recomponer el ánimo y la confianza con las herramientas disponibles. “Es muy difícil que se pueda reforzar el equipo”, sostuvo, y pidió tranquilidad para atravesar un momento que describió como doloroso, pero del que espera una respuesta emocional del grupo.