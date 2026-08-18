La relatora no se dio cuenta que había terminado la serie de penales cuando perdió Independiente Rivadavia

Tras haber igualado sin goles en el Maracaná, el encuentro de vuelta en Mendoza finalizó 1-1 en el tiempo reglamentario. El atacante Kevin Serna había adelantado a la visita a los 30 minutos del complemento, pero el paraguayo Álex Arce le devolvió la vida al local al cambiar un penal por gol en el sexto minuto de descuento. A pesar de haber jugado con superioridad numérica por la expulsión de Agustín Canobbio, la jerarquía y experiencia del arquero de Fluminense terminó pesando en la tanda final para sellar el boleto a los cuartos de final del torneo más importante de América.