La relatora no se dio cuenta que había terminado la serie de penales cuando perdió Independiente Rivadavia
La periodista e influencer Pachu Zubiri cometió un blooper insólito en plena transmisión. Creyó que la tanda continuaba tras la atajada del arquero Fábio.
Un momento sumamente bizarro se vivió este martes por la noche durante la transmisión oficial del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. La relatora de la cadena televisiva Fox Sports, Pachu Zubiri, protagonizó un insólito blooper al aire cuando no se percató de que la definición desde los doce pasos ya había concluido a favor del elenco brasileño.
El insólito blooper de Pachu Zubiri en la Copa Libertadores
El error ocurrió en el instante decisivo de la tanda. El arquero Fábio le atajó el remate definitivo al futbolista Rodrigo Atencio, sentenciando el 5-4 final en los penales. Mientras todos los jugadores del conjunto carioca salían corriendo a festejar eufóricamente la clasificación y los protagonistas de la "Lepra" mendocina se derrumbaban desconsolados sobre el césped del estadio Malvinas Argentinas, la conductora siguió narrando el juego con total normalidad.
"¡Termina tapando el arquero! ¡Termina tapando Fábio! Cinco a cuatro, damas y caballeros. Se termina poniendo esta serie... ¡lo festeja Fluminense!"
Sin embargo, en lugar de cerrar la transmisión confirmando la eliminación, Zubiri lanzó al aire una frase que dejó mudos a los televidentes: "Estamos 5 a 4, no lo puede creer del otro lado Atencio...", dando a entender de forma errónea que la definición todavía debía continuar con más ejecuciones. El silencio incómodo de su comentarista en el estudio expuso de inmediato la confusión de la periodista.
El final de la ilusión para Independiente Rivadavia
Más allá del divertido blooper que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, el partido marcó el cierre de una participación verdaderamente histórica para Independiente Rivadavia en su primera experiencia internacional. El conjunto conducido por Alfredo Berti hizo un esfuerzo enorme ante el gigante de Brasil.
Tras haber igualado sin goles en el Maracaná, el encuentro de vuelta en Mendoza finalizó 1-1 en el tiempo reglamentario. El atacante Kevin Serna había adelantado a la visita a los 30 minutos del complemento, pero el paraguayo Álex Arce le devolvió la vida al local al cambiar un penal por gol en el sexto minuto de descuento. A pesar de haber jugado con superioridad numérica por la expulsión de Agustín Canobbio, la jerarquía y experiencia del arquero de Fluminense terminó pesando en la tanda final para sellar el boleto a los cuartos de final del torneo más importante de América.
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