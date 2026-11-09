La millonaria cifra que Gustavo Alfaro tendría atrapada en el banco que sacudió a Paraguay

Codas también planteó la posibilidad de avanzar con una presentación judicial conjunta para representar a los damnificados. "La idea es presentar una demanda colectiva. Me parece que la forma más sencilla de obtener un resultado judicial en poco tiempo es ir todos juntos en lugar de ir por separado", sostuvo. De acuerdo con el abogado, el perjuicio económico colectivo podría rondar los 10 millones de dólares.

El comunicado de la Asociación Paraguaya de Fútbol

Ante la repercusión del caso, la APF publicó un comunicado en el que manifestó su "profunda preocupación por la difícil situación que atraviesan numerosas familias paraguayas" y expresó su solidaridad con las personas perjudicadas.

El organismo también hizo referencia al impacto dentro del deporte y aseguró que acompaña a los clubes, futbolistas y demás integrantes del fútbol paraguayo afectados por la intervención bancaria. Además, informó que puso en marcha acciones para asistir a los damnificados y trabajar en la búsqueda de respuestas frente a una crisis que también alcanzó al entrenador argentino de la selección nacional.