Lucas Pratto y un dardo a Gallardo por su salida de River: "Yo, como persona, no lo permitiría"

El presente de Lucas Pratto en Sarmiento de Junín

Durante su ciclo en el Millonario, Pratto disputó 109 partidos, marcó 26 goles y brindó 19 asistencias, además de conquistar cuatro títulos: la Supercopa Argentina 2018, la Copa Libertadores 2018, la Recopa Sudamericana 2019 y la Copa Argentina 2019.

Hoy, a los 37 años, continúa su carrera en el Verde juninense, pero sus palabras reflejan que su salida del club de Núñez aún le dejó una espina clavada, especialmente por la manera en que fue tratado en sus últimos meses bajo la conducción del "Muñeco".

