Lucas Pratto y un dardo a Gallardo por su salida de River: "Yo, como persona, no lo permitiría"
El delantero recordó su conflictiva desvinculación del club en 2021 y lanzó una crítica tanto al entrenador como a la dirigencia por el trato recibido durante su recuperación.
Lucas Pratto volvió a hablar de su salida de River y lo hizo sin esquivar la polémica. En una entrevista con el programa Clank!, el actual delantero de Sarmiento de Junín repasó cómo fueron sus últimos días en el club y dejó en claro que, aunque guarda cariño por la institución, no comparte la manera en que se manejó su situación tras regresar de su préstamo en Feyenoord.
“River tenía una deuda grande conmigo y les dije que o me la pagaban o me consideraba jugador libre. No me gusta hablar de las personas, pero como entrenador yo no permitiría que un jugador se entrene solo con un profe”, disparó el “Oso”, en clara alusión a Marcelo Gallardo.
El atacante, pieza clave en la conquista de la Copa Libertadores 2018, explicó que tras sufrir una fractura en el pie, se sintió apartado del grupo principal y relegado a entrenarse de manera aislada. “Me dieron a entender que debía recuperarme con un doctor y un preparador físico de Reserva, y les dije que no. Después llegó Vélez y terminé mi recuperación con ellos”, recordó el exjugador del Millonario, visiblemente molesto por la decisión que, según él, fue consensuada entre el cuerpo técnico y la dirigencia.
Pratto aseguró que no sabe con exactitud quién tomó la determinación, aunque intuye que fue una decisión conjunta: “A nadie le servía que yo siguiera en el plantel. Ni a los dirigentes ni al cuerpo técnico. Después de lo que habíamos conseguido, de lo que yo representaba para esa etapa del club, creo que decidieron empujarme a irme”, expresó. A pesar del tono crítico, el delantero reconoció que no guarda rencor y que su intención es simplemente contar lo que vivió en ese momento.
El presente de Lucas Pratto en Sarmiento de Junín
Durante su ciclo en el Millonario, Pratto disputó 109 partidos, marcó 26 goles y brindó 19 asistencias, además de conquistar cuatro títulos: la Supercopa Argentina 2018, la Copa Libertadores 2018, la Recopa Sudamericana 2019 y la Copa Argentina 2019.
Hoy, a los 37 años, continúa su carrera en el Verde juninense, pero sus palabras reflejan que su salida del club de Núñez aún le dejó una espina clavada, especialmente por la manera en que fue tratado en sus últimos meses bajo la conducción del "Muñeco".
