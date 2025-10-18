San Martín (SJ) vs. Independiente por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El "Verdinegro" de Leandro Romagnoli llega con el ánimo renovado tras conseguir un vital triunfo ante San Lorenzo con un gol de Pulpo González, un respiro necesario, pero insuficiente. El equipo sanjuanino sigue hundido en el fondo tanto de la tabla de promedios como de la anual, por lo que necesita imperiosamente otro triunfo antes de enfrentar el clásico de Cuyo ante Godoy Cruz la próxima semana.